"Запретить на уровне президента": почему Telegram опасен, рассказал бывший СБУшник

Telegram является российской разработкой и для некоторых это уже повод отказаться от него

Известный мессенджер Telegram, который в частности может быть опасен для использования, поскольку он практически не защищен. При этом государственные структуры в Украине используют Telegram как официальный канал коммуникации.

Об этом "Телеграфу" сказал эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун. По его словам, Украина сейчас воюет против России и избавляется от всего российского, но многие пользуются Telegram и считают это приемлемым.

"Во-первых, это российская разработка. Этого уже должно быть достаточно. Это россияне, это Дуров (Павел Дуров, разработчик Telegram. — Ред. ). Он уехал, но держит серверы на территории России, сотрудничает с российскими властями, ограничивает какие-то каналы, удаляет их.

Во-вторых, Дуров брал деньги от кремлевских олигархов – миллиард долларов. Российские власти блокировали-блокировали, боролись-боролись с Дуровыми, а потом раз! и перестали, и даже стали дружить, и Роскомнадзор создал свой Telegram-канал. Разве это не прямое доказательство того, что с ним договорились, но просто не афишируют", — отметил он.

С технической точки зрения с мессенджером также все не так гладко. По словам Корсуна, Telegram практически не защищен. При том, это не совсем мессенджер, а больше социальная сеть.

"Все нормальные мессенджеры: Signal, Threema, Wire и даже Viber используют сквозное шифрование. Это такая опция, которая не разрешает разработчику мессенджера читать и видеть сообщения своих пользователей. Это стало международным стандартом во всех защищенных мессенджерах.

Кроме того, Threema, Wire используют протокол Signal. Он открыт. Это означает, что любой специалист может зайти, посмотреть его код, поискать там "черные ходы". А Дуров не показывает свой протокол. Он говорит, что это секрет, это наша технология и все. Хотя в современном мире подобные практики уже давно не работают. Правило security through obscurity, то есть безопасность из-за неопределенности (если не знать как устроенная система, ее труднее сломать. — Ред. ), уже давно опровергнуто. Это миф" — добавил собеседник издания.

Константин Корсун добавил, что главная проблема — это использование "Телеграма" государственными органами. Поэтому первый шаг, который можно легко реализовать, без проблем — просто запретить государственным структурам использовать Telegram как официальный канал коммуникации. К примеру, СНБО не имеет Telegram. То есть, мессенджер, по мнению эксперта, нужно запретить на уровне правительства, президента, Верховной Рады.

"А выходит так, что люди пользуются, и кто-то думает: ой, Telegram — российский, наверное, с ним не все в порядке, а потом смотрят: наши государственные структуры имеют Telegram-каналы. А если наши государственные структуры им пользуются, почему я не могу? Государственные структуры, видимо, проверили и убедились, что это не угрожает никому", — подчеркнул Корсун.

Таким образом, первый шаг, по мнению эксперта — это отказ государственных структур использовать Telegram. Это в свою очередь автоматически уменьшит количество пользователей.

"А со всеми остальными нужно разъяснение. Я не считаю, что запрет для людей является эффективным инструментом, а блокировка тем более. И технологически это сложно проделать, и с точки зрения демократических ценностей не очень хорошо", — подытожил он.

Подробнее читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Прикрутить" повестки в "ДіЯ" можно за несколько дней: экс-работник СБУ по кибербезопасности об атаке на "Киевстар", грешную "Дію" и дырявый Telegram.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Telegram недавно появились фейковые каналы министра обороны Украины Рустема Умерова. В Минобороны призвали пользователей быть осторожными и назвали цель этих каналов.