Справа ексглави Тернопільської облради, який вимагав хабар у бізнесмена: у НАБУ зробили заяву

Кошти були потрібні від місцевого бізнесмена

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього голови Тернопільської облради, Михайла Головка, якого підозрювали у здирстві 600 тис. гривень від підприємця.

Фігурант був спійманий "на гарячому" при отриманні цієї суми. Про це у четвер, 11 січня, повідомили у пресслужбі НАБУ.

"У червні 2023 року його викрили "на гарячому" при отриманні понад 600 тис. грн. Кошти вимагалися від місцевого бізнесмена за оплату виконаних його підприємством робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів", — йдеться у повідомленні.

Того ж дня було викрито двох колишніх голів Тернопільської ОВА. Вони вимагали від цього ж підприємця гроші, але вже у розмірі 2 млн гривень.

10 січня 2023 року слідство за ексголовою Тернопільської облради виділили в окреме кримінальне провадження. Розслідування щодо заступників голови Тернопільської ОВА триває.

НАБУ та САП розпочали слідство за заявою громадянина, у якого підозрювані вимагали кошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні судитимуть нардепа Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник. Їх викрили на одержанні неправомірної вигоди.