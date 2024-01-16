"Зрада прийшла звідки не чекали": у телемарафоні показали карту РФ із окупованим Кримом (відео)

Залишається питання, це випадково чи зовсім не помилка

У вівторок, 16 січня 2024 року, у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" показали карту Російської Федерації з окупованим Кримом. Вона з’явилася в ролику журналістів про комунальний колапс у РФ.

У прямому ефірі телемарафону розповідали про проблеми росіян із опаленням під час морозу -40 градусів. На екрані з’явилася карта Росії із Кримом.

Нагадаємо, що півострів окуповано з 2014 року. Україна та світова громадськість не визнають Крим частиною Російської Федерації. Тому поява карти з окупованим півостровом у прямому ефірі національного телемарафону в період повномасштабної війни в РФ є неприпустимою.

В ефірі телемарафону грубо помилилися

Українці вже відреагували на цю помилку. Їх розсмішила ця помилка журналістів, а один із користувачів написав, що "Зрада прийшла звідки не чекали".

Реакція соцмереж

Раніше "Телеграф" писав, що на телемарафон збиралися витратити 20 млн грн. І це попри падіння популярності та довіри серед українців.

Зазначимо, що Росія дійсно останнім часом має багато проблем у комунальній сфері. Тільки за останні два тижні опалення пропадало у багатьох містах. І це на тлі суворих морозів. Так, жителі Новомосковська Тульської області сиділи без тепла -13 градусів, а жителям Підмосков’я довелося мерзнути у своїх квартирах при температурі майже 20 градусів морозу.