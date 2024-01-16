"Зрада пришла откуда не ждали": в телемарафоне показали карту РФ с оккупированным Крымом (видео)

Остается вопрос, это случайная оплошность или вовсе не ошибка

Во вторник, 16 января 2024 года, в прямом эфире телемарафона "Единые новости" показали карту Российской Федерации с оккупированным Крымом. Она появилась в ролике журналистов про коммунальный коллапс в РФ.

В прямом эфире телемарафона рассказывали о проблемах россиян с отоплением при морозе -40 градусов. На экране появилась карта России с Крымом.

Напомним, что полуостров оккупирован с 2014 года. Украина и мировая общественность не признают Крым частью Российской Федерации. Поэтому появление карты с оккупированным полуостровом в прямом эфире национального телемарафона в период полномасштабной войны в РФ недопустимо.

В эфире телемарафона грубо ошиблись

Украинцы уже отреагировали на эту оплошность. Их рассмешила эта оплошность журналистов, а один из пользователей написал, что "Зрада пришла откуда не ждали".

Реакция соцсетей

Ранее "Телеграф" писал, что на телемарафон собирались потратить 20 млн грн. И это несмотря на падение популярности и доверия среди украинцев.

Отметим, что у России действительно в последнее время много проблем в коммунальной сфере. Только за последние две недели отопление пропадало во многих городах. И это на фоне суровых морозов. Так, жители Новомосковска Тульской области сидели без тепла в -13 градусов, а жителям Подмосковья пришлось мерзнуть в своих квартирах при температуре в почти 20 градусов мороза.