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Понеділок, 12.04.2021
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"Таємничим чином ми перескочили з червоної зони в жовту" Буковель знову готовий приймати туристів (відео)
"Таємничим чином ми перескочили з червоної зони в жовту" Буковель знову готовий приймати туристів (відео)

"Таємничим чином ми перескочили з червоної зони в жовту" Буковель знову готовий приймати туристів (відео)

"Таємничим чином ми перескочили з червоної зони в жовту" Буковель знову готовий приймати туристів (відео)
Оновлено 11:26 Сьогодні Телеграф Facebook-страница Буковель

Популярний гірськолижний курорт "Буковель", розташований в Івано-Франківській області, через майже місяць перебування на карантині відновив свою роботу.

Про це повідомляється в неділю, 11 квітня, на сторінці "Буковеля" в соцмережі Facebook.

"Так, ми відновили сезон катання! Підключайтеся до трансляції — поринайте з головою у атмосферу квітневого Буковелю! Проїхалися по трасах, порозпитували відпочиваючих, завітали до Panorama M-Lounge та Гуцул Ленду. Тисніть play, репостіть допис та відзначайте тих, з ким хочете поїхати до Буковелю — серця Карпат", - йдеться в тексті, що супроводжує майже годинне відео відкрився курорту.

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У свою чергу співвласник курорту Олександр Шевченко ще 9 квітня повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що "Буковель" відновлює роботу з 10 квітня в результаті того, що Прикарпаття вийшло з "червоної" зони карантинних обмежень.

"Якимось таємничим чином ми перескочили, друзі, з "червоної" зони відразу в "жовту", минувши "помаранчеву". Думайте, чому", - сказав Шевченко і запросив всіх до Карпат, заявивши, що "тут не живуть ніякі віруси".

Як повідомлялося, ще в середині лютого в Івано-Франківській області спостерігалося стрімке зростання кількості хворих на коронавірус: регіон тривалий час лідирував за кількістю нових випадків захворювання, а в лікарнях Івано-Франківськабули зайняті всі місця, призначені для хворих коронавірусом. В області тоді через спалах коронавірусної хвороби розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для хворих COVID-19.

22 лютого через поширення COVID-19 в області ввели карантинні обмеження червоної зони.

Однак популярному курорту пандемія коронавіурса не була перешкодою аж до 12 березня. Поки жителі Прикарпаття відчували на собі всі принади проживання в "червоній зоні", в найбільшому гірськолижному курорті України "Буковель" спостерігався ажіотаж.

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Лише через два тижні після потрапляння Івано-Франківської області в "червону зону", "Буковель" все ж таки закрили на карантин.

9 квітня Держкомісія з ТЕБ та НС прийняла рішення вивести Івано-Франківську область з "червоної" зони.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

Все по темі:

Курорт, Робота, Буковель, Карантин, Олександр Шевченко, Жовта зона.
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