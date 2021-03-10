Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)

З початку вакцинації від коронавірусу в Україні пройшло вже два тижні. Крім міністра охорони здоров'я Максима Степанова і президента Володимира Зеленського за цей час встигли зробити щеплення 23480 людей, які отримали по одній вакцині. Серед усіх регіонів за темпами вакцинації лідирує Донецька область.

Про це можна судити з даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними на середу, 10 березня, в Україні проти COVID-19 було щеплено 4362 людини. При цьому за останні 24 години було зроблено на 3191 ін'єкцію більше, ніж добу раніше.

Найбільша кількість щеплень за 9 березня було проведено в Донецькій області - 660 щеплень, а за весь період прищеплювальної кампанії - також в Донецькій області - 3134 щеплення.

На другому місці Черкаська область (зроблено 1479 ін'єкцій), а на третьому - Тернопільська область (зроблено 1448 щеплень).

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 23 лютого в Борисполі приземлився літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca, виробництва індійської SII.

Для екстреного медичного застосування в Україні її схвалили 22 лютого.

Першим вакцинованим від коронавірусу в Україні став лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко. Після щеплення Горенко озвучив причини, за якими вважає вакцинацію необхідною.