"Довіру втрачено": Зеленський вирішив ліквідувати скандальний суд в Києві

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК) через те, що цей суд втратив довіру.

Про це повідомляє прес-служба президента у вівторок, 13 квітня.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні", - прокоментував своє рішення Зеленський.

Він додав, що суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, в будь-якій реформі, буде ліквідований. "Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повагу до закону", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, у ОАСК було достатньо часу, щоб одуматися, "подивитися на себе в дзеркало і знайти там прості речі, які так шукають в ньому суспільство і держава, - справедливість, неупередженість та чесність".

"Натомість бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов'язаних осіб із забитими грошима сейфами і численні сумнівні рішення. Довіра до Окружному адміністративному суду м.Києва втрачена", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 6 квітня співробітники НАБУ затримали при отриманні $100 тис. адвоката і за сумісництвом заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки України Юрія Зонтова, брата скандального глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, а також виявили на його конспіративній квартирі мільйони доларів готівкою і колекцію антикваріату.

Ще 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову ОАСК Павла Вовка в рамках кримінального провадження про створення злочинної організації з метою захоплення влади.

Відзначимо, Вовк відомий своїми рішеннями про відсторонення Уляни Супрун з посади голови МОЗ України та скасування націоналізації "ПриватБанку". Також перед Новим роком Вовк "засвітився" на вечірці, організованій екс-нардепом Сергієм Ківаловим, де детективи йому вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційний суд.