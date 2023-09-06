Після Валенсії у Венецію: Остапчук поділився знімком свого доброго ранку (фото)

Володимир Остапчук продовжує їздити Європою, цього разу опинився в Італії

Український ведучий Володимир Остапчук приїхав до італійської Венеції. Це не перша поїздка 39-річного шоумена за кордон під час повномасштабної російсько-української війни, раніше він анонсував благодійний захід за його участю у Валенсії (Іспанія).

Знімком із Венеції Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram 6 вересня 2023 року. У цьому місті з 30 серпня по 9 вересня цього року відбувається культовий кінофестиваль.

На фотографії Остапчука – панорамний вид на місто. Судячи з усього, вдалині видніється одна з найпопулярніших пам’яток Венеції – церква Санта-Марія делла Салюте, знаменита базиліка XVII століття з куполом. Також можна побачити на знімку інші будівлі, а ще канал і човни. Шоумен коротко підписав знімок: "Добрий ранок".

Добрий ранок Остапчука у Венеції

Як повідомляє сторінка ДержКіно України у Facebook, у середу 6 вересня 2023 року в рамках 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю відбувається "Український день". Заплановано дискусію з провідними представниками кіноіндустрії. Анонсовано два блоки українською, англійською та італійською мовами, модератором дискусії і виступить шоумен Володимир Остапчук. Цього разу кінофестиваль зібрав багато зіркових гостей, зокрема його відвідала легендарна Софі Лорен та актор Джордж Клуні з дружиною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Остапчук потрапив у скандал через виступ за кордоном. Разом із іншими українськими зірками шоумена помітили на корпоративі колишньої дружини російського олігарха у Туреччині.