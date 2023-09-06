После Валенсии в Венецию: Остапчук поделился снимком своего доброго утра (фото)

Владимир Остапчук продолжает колесить по Европе, на этот раз оказался в Италии

Украинский ведущий Владимир Остапчук приехал в итальянскую Венецию. Это не первая поездка 39-летнего шоумена за границу во время полномасштабной российско-украинской войны, ранее он анонсировал благотворительное мероприятие с его участием в Валенсии (Испания).

Снимком из Венеции Остапчук поделился на своей странице в Instagram 6 сентября 2023 года. В этом городе с 30 августа по 9 сентября этого года проходит культовый кинофестиваль.

На фотографии Остапчука – панорамный вид на город. Судя по всему, вдали виднеется одна из популярных достопримечательностей Венеции – церковь Санта-Мария делла Салюте, знаменитая базилика XVII века с куполом. Также можно заметить на снимке другие здания, а еще канал и лодки. Шоумен коротко подписал снимок: "Добро утро".

Доброе утро Остапчука в Венеции

Как сообщает страница ГосКино Украины в Facebook, в среду 6 сентября 2023 года в рамках 80-го Венецианского международного кинофестиваля проходит "Украинский день". Запланирована дискуссия с ведущими представителями киноиндустрии. Анонсированы два блока на украинском, английском и итальянском языках, модератором дискуссии и выступит шоумен Владимир Остапчук. В этот раз кинофестиваль собрал много звездных гостей, в том числе его посетила легендарная Софи Лорен и актер Джордж Клуни с супругой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Остапчук попал в скандал из-за выступления за границей. Вместе с другими украинскими звездами шоумена заметили на корпоративе бывшей жены российского олигарха в Турции.