Тепер до Канади: Остапчук виїде із воюючої України, щоб провести свій мініконцерт (фото)

Після італійської вилазки шоумен знову зібрався за кордон

Скандальний український телеведучий Володимир Остапчук зачастив поїздками за кордон тоді, коли в його рідній країні не припиняються бойові дії та продовжується загальна мобілізація українських чоловіків. Після італійських курортів послідував виліт до Канади.

За словами 39-річного шоумена, він планує виступити у Торонто та Оттаві з благодійною метою. У сторіс Інстаграму Остапчук виклав відео, в якому анонсував два стендап-шоу — "прожарка Остапчука". Частина прибутку, як говориться на постері майбутніх заходів, підуть ЗСУ.

"Ми робимо мій невеликий мініконцерт. Багато буде про особисте, про своє ставлення до українських ЗМІ, про різні події. Коротше, буде дуже смішно та цікаво", — заявив Володимир на відео.

Остапчук зібрався до Канади

Частина прибутку від концертів має піти ЗСУ

Нагадаємо, що під час війни в Україні Володимир Остапчук потрапив у скандал через виступи за кордоном. Разом з іншими українськими зірками шоумена помітили на корпоративі колишньої дружини російського олігарха у Туреччині.

"Телеграф" писав раніше, що Остапчук спробував виправдатися за образливу заяву на адресу "неголених дівчат", наголосивши, що лише висловив власну думку та особисті уподобання, але це не зупинило хвилю хейту. На слова шоумена, що дівчина "має бути скрізь поголена" відреагувала телеведуча Маша Єфросиніна та переможниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька.