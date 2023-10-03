Зірок "Дитячого Євробачення" Віку й Настю Петрик не впізнати: куди вони поділися і що говорять про війну (фото, відео)

Настя співає гімн України і живе у США, а Віка мовчить про війну та показує у соцмережах сина

Вікторія та Анастасія Петрик – сестри-співачки з Одеси, які стали широко відомі після проєкту "Україна має талант" у 2010 році. Здавалося б, були всі шанси продовжувати розвивати кар’єру, випускати пісні та збільшувати популярність, проте згодом виконавиці зникли з інформаційного простору.

Де зараз живуть і чим займаються під час повномасштабної російсько-української війни Вікторія та Анастасія Петрик – читайте у нашому матеріалі. Не всі фани зможуть з першого погляду впізнати улюблениць.

26-річна Вікторія Петрик – представниця України на Дитячому Євробаченні 2008 року в Лімасолі, де посіла 2 місце. Також учасник інших конкурсів ("Нова хвиля", "Дитяча нова хвиля", Нацвідбір на Євробачення 2014).

У 2010 році сестри Петрик полюбилися українцям завдяки участі у шоу "Україна має талант". Тоді стало більше відомо про молодшу сестру Анастасію, якій сьогодні 21 рік. У скарбничці співачки участь у "Дитячій новій хвилі", "Чорноморських іграх", "Молодій Галичині". В 2012 році Настя перемогла на Дитячому Євробаченні в Амстердамі.

За останні роки дівчата виросли та змінилися. І хоча після успіху в конкурсах Настя і Віка продовжували співати та навіть записували пісні, втримати популярність не вдалося.

Вікторія та Анастасія Петрик: фото раніше і зараз

Як змінилася Вікторія Петрик

Анастасія Петрик у 2012 році та через десять років

Зірок Дитячого Євробачення не впізнати

Сестри Петрик на "Україна має талант" і зараз

Де зараз Вікторія Петрик

Старша Петрик встигла стати мамою, син Давид народився напередодні 20-річчя Вікторії. Чоловіка дівчина приховує, за даними "Обозревателя", ним може бути Володимир Андрушкевич, який раніше отримав обвинувальний вирок із випробувальним терміном за крадіжку та підозрювався у незаконному заволодінні авто.

Раніше Віка приховувала обличчя чоловіка, а згодом фото зовсім зникли з її сторінки

Де саме перебуває під час війні, одеситка не повідомляє. Дані у профілі вказують на країну Іспанію. На сторінці Вікторії багато знімків та відео із сином. Згадок про боротьбу України з російськими окупантами немає, як і публікацій на підтримку рідної Одеси, яка постійно страждає від російських атак.

Не виключено, що Вікторія Петрик виїхала з України до Іспанії

Дівчина не перестає використовувати пісні російською у себе в соцмережах, у тому числі після вторгнення рф в Україну. В одному з роликів у Instagram Вікторія співає хіт російського шансону "Я скучаю по тебе", за її словами, так вона заколисує сина. До слова, автор пісні Сергій Трофімов не проти кремлівської політики і раніше відвідував анексований Крим.

Крім того, у відео, опублікованому "Обозревателем", Вікторія Петрик виконує пісню російського гурту "Город 312", який виступав на підтримку "спецоперації". На своїй сторінці дівчина поділилася фрагментом виступу в тому ж місці, щоправда, співає іншу композицію, Volare — популярний трек Gipsy Kings.

Після 2014 року сестри Петрик не відмовилися від виступів у країні-агресорі. Наприклад, Настя співала з російським співаком Владом Соколовським пісню "Русская весна" у 2016 році, концерт знімали у москві й транслювали на телеканалі "росія". Тоді як Вікторія під час участі у "Новій хвилі 2014" оскандалилася через одяг із нашивкою російського триколору.

Крім того, у соціальній мережі Вікторія неодноразово вітала з днем народження путініста Філіпа Кіркорова, називаючи його "нашим королем естради". Пост все ще знаходиться на сторінці українки.

Сестри Петрик вітають Кіркорова з днем народження

Де зараз Анастасія Петрик

Молодша із сестер Петрик, Анастасія, прямо про російську агресію в соцмережі не пише, але розмістила в "шапці" Instagram український та американський прапори, а також вказала два міста – Одеса й Філадельфія. На своїй сторінці одеситка ділиться знімками з хлопцем, відео зі співом та не тільки. Зважаючи на все, за кордоном дівчина знаходиться разом з батьками. Вікторії, старшої сестри, на знімках немає.

Настя Петрик із сім’єю у США

Серце Анастасії зайняте

Українка продовжує слухати пісні росіян

Як і старша сестра, дівчина продовжує використовувати російські пісні в соцмережах після повномасштабного вторгнення росії. Тоді як в одному з постів Петрик співає гімн України, до речі, його вона виконала на одному з концертів у Штатах. У публікації Настя додає тег #standwithukraine.

Ба більше, Настя встигла дати інтерв’ю CBS Philadelphia. У ролику українка знову співає гімн, але коментарі дає журналістам російською мовою.

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