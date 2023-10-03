Звезд "Детского Евровидения" Вику и Настю Петрик не узнать: куда они подевались и что говорят о войне (фото, видео)

Настя поет гимн Украины и живет в США, а Вика молчит о войне и показывает в соцсетях сына

Виктория и Анастасия Петрик – сестры-певицы из Одессы, которые стали широко известны после проекта "Україна має талант" в 2010 году. Казалось бы, были все шансы продолжать развивать карьеру, выпускать песни и наращивать популярность, однако со временем исполнительницы исчезли с информационного пространства.

Где сейчас живут и чем занимаются во время полномасштабной российско-украинской войны Виктория и Анастасия Петрик – читайте в нашем материале. Не все фаны смогут с первого взгляда узнать любимиц.

26-летняя Виктория Петрик — представительница Украины на Детском Евровидение 2008 года в Лимасоле, где заняла 2 место. Также участница других конкурсов ("Новая волна", "Детская новая волна", Нацотбор на Евровидение 2014).

В 2010 году сестры Петрик полюбились украинцам благодаря участию в шоу "Україна має талант". Тогда стало больше известно о младшей сестре Анастасии, которой сегодня 21 год. В копилке певицы участие в "Детской новой волне", "Черноморских играх", "Молодой Галичине". В 2012 году Настя победила на Детском Евровидении в Амстердаме.

За последние годы девушки выросли и изменились. И хотя после успеха в конкурсах Настя и Вика продолжали петь и даже записывали песни, удержать популярность не удалось.

Виктория и Анастасия Петрик: фото раньше и сейчас

Как изменилась Виктория Петрик

Анастасия Петрик в 2012 году и спустя десять лет

Звезд Детского Евровидения не узнать

Сестры Петрик на "Україна має талант" и сейчас

Где сейчас Виктория Петрик

Старшая Петрик успела стать мамой, сын Давид родился накануне 20-летия Виктории. Мужа девушка скрывает, по данным "Обозревателя", им может быть Владимир Андрушкевич, который ранее получил обвинительный приговор с испытательным сроком за кражу и подозревался в незаконном завладении авто.

Раньше Вика скрывала лицо мужа, а позже фото вовсе исчезли с ее страницы

Где именно находится во время войны, одесситка не сообщает. Данные в профиле указывают на страну Испанию. На странице Виктории много снимков и видео с сыном. Упоминаний о борьбе Украины с российскими оккупантами нет, как и публикаций в поддержку родной Одессы, которая постоянно страдает от российских атак.

Не исключено, что Виктория Петрик выехала из Украины в Испанию

Девушка не перестает использовать песни на русском языке у себя в соцсетях, в том числе после вторжения рф в Украину. В одном из роликов в Instagram Виктория поет хит русского шансона "Я скучаю по тебе", по ее словам, так она убаюкивает сына. К слову, автор песни Сергей Трофимов не против кремлевской политики и ранее посещал аннексированный Крым.

Кроме того, в видео, опубликованном "Обозревателем", Виктория Петрик исполняет песню российской группы "Город 312", выступавшей в поддержку "спецоперации". На своей же странице девушка поделилась фрагментом выступления в том же месте, правда, поет другую композицию, Volare — популярный трек Gipsy Kings.

После 2014 года сестры Петрик не отказались от выступлений в стране-агрессоре. К примеру, Настя пела с российским певцом Владом Соколовским песню "Русская весна" в 2016 году, концерт снимали в москве и транслировали на телеканале "россия". Тогда как Виктория во время участия в "Новой волне 2014" оскандалилась из-за одежды с нашивкой российского триколора.

Кроме того, в социальной сети Виктория неоднократно поздравляла с днем рождения путиниста Филиппа Киркорова, называя его "нашим королем эстрады". Пост все еще находится на странице украинки.

Сестры Петрик поздравляют Киркорова с днем рождения

Где сейчас Анастасия Петрик

Младшая из сестер Петрик, Анастасия, прямо о российской агрессии в соцсети не пишет, но разместила в "шапке" Instagram украинский и американский флаги, а также указала два города – Одесса и Филадельфия. На своей странице одесситка делится снимками с парнем, видео с пением и не только. Судя по всему, за границей девушка находится вместе с родителями. Виктории, старшей сестры, на снимках нет.

Настя Петрик с семьей в США

Сердце Анастасии занято

Украинка продолжает слушать песни россиян

Как и старшая сестра, девушка продолжает использовать российские песни в соцсетях уже после полномасштабного вторжения рф. Тогда как в одном из постов Петрик поет гимн Украины, к слову, его же она исполнила на одном из концертов в Штатах. В публикации Настя добавляет тег #standwithukraine.

Более того, Настя успела дать интервью CBS Philadelphia. В ролике украинка снова поет гимн, но комментарии дает журналистам на русском языке.

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