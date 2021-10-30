Итоги дня 30 октября: коронавирус, ситуация возле Старомарьевки, обвинения польского МИДа
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Вечерний дайджест главных новостей 30 октября.
Коронавирус в Украине
На утро субботы Минздрав отчитался о 26 198 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. Среди заболевших — 1643 ребенка и 379 медработников.
Ситуация в Старомарьевке
В сети вновь появились слухи о том, что украинские военнослужащие вернули под контроль Украины поселок Старомарьевка, что в Донецкой области. Впрочем, в ВСУ объяснили, что на самом деле произошло возле села в "серой зоне" в Донецкой области.
Польша обвинила Украину
Замглавы министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что жизнь поляков в Украине меняется в худшую сторону. В МИД Украины уже ответили на это заявление.
Поставок электроэнергии из России и Беларуси все же не будет
Закупать у России электроэнергию с ноября Украина не будет — поставки не начнутся. Российский оператор "Интер РАО" сначала огласил аукцион, а после — отменил его.
Переход на зимнее время
Украина в ночь с 30 на 31 октября будет переводить стрелки часов на зимнее время.
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