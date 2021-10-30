Итоги дня 30 октября: коронавирус, ситуация возле Старомарьевки, обвинения польского МИДа

Вечерний дайджест главных новостей 30 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро субботы Минздрав отчитался о 26 198 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. Среди заболевших — 1643 ребенка и 379 медработников.

Ситуация в Старомарьевке

Старомарьевка

В сети вновь появились слухи о том, что украинские военнослужащие вернули под контроль Украины поселок Старомарьевка, что в Донецкой области. Впрочем, в ВСУ объяснили, что на самом деле произошло возле села в "серой зоне" в Донецкой области.

Польша обвинила Украину

Польша и Украина

Замглавы министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что жизнь поляков в Украине меняется в худшую сторону. В МИД Украины уже ответили на это заявление.

Поставок электроэнергии из России и Беларуси все же не будет

Свет

Закупать у России электроэнергию с ноября Украина не будет — поставки не начнутся. Российский оператор "Интер РАО" сначала огласил аукцион, а после — отменил его.

Переход на зимнее время

Зимнее время

Украина в ночь с 30 на 31 октября будет переводить стрелки часов на зимнее время.