Итоги дня 27 ноября: День памяти жертв голодоморов, новый штамм коронавируса
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Вечерний дайджест главных новостей 27 ноября.
Коронавирус в Украине
На утро субботы, 27 ноября, в Украине традиционно упало число новых случаев коронавируса, — из-за уменьшения числа тестов к выходным всегда формально падает заболеваемость. Но число госпитализированных пациентов выросло.
Вместе с тем в ВОЗ серьезно озаботились распространением нового штамма, получившего название "Омикрон". Сообщается, что впервые его обнаружили 9 ноября 2021 года, а темпы его распространения шокировали экспертов.
День памяти жертв голодоморов
Украинцы вспоминают соотечественников, в разные годы истории погибших от искусственно устроенных голодоморов. Самым страшным, конечно, был голод в 1933 году.
Умерла бывшая министр образования Украины
От тяжелого заболевания скончалась экс-глава Министерства образования Украины Любомира Мандзий. Она исполняла обязанности министра в 2020 году.
Погиб бывший главный тренер львовского "Руха"
В дорожно-транспортном происшествии погиб бывший главный тренер "Руха" Руслан Мостовой.
Известный российский продюсер попал в реанимацию
В крайне тяжелом состоянии находится представитель российского шоу-бизнеса — кинопродюсер и создатель премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн.
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