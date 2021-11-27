Итоги дня 27 ноября: День памяти жертв голодоморов, новый штамм коронавируса

Вечерний дайджест главных новостей 27 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница

На утро субботы, 27 ноября, в Украине традиционно упало число новых случаев коронавируса, — из-за уменьшения числа тестов к выходным всегда формально падает заболеваемость. Но число госпитализированных пациентов выросло.

Вместе с тем в ВОЗ серьезно озаботились распространением нового штамма, получившего название "Омикрон". Сообщается, что впервые его обнаружили 9 ноября 2021 года, а темпы его распространения шокировали экспертов.

День памяти жертв голодоморов

Голодомор

Украинцы вспоминают соотечественников, в разные годы истории погибших от искусственно устроенных голодоморов. Самым страшным, конечно, был голод в 1933 году.

Умерла бывшая министр образования Украины

Любомира Мандзий

От тяжелого заболевания скончалась экс-глава Министерства образования Украины Любомира Мандзий. Она исполняла обязанности министра в 2020 году.

Погиб бывший главный тренер львовского "Руха"

Руслан Мостовой

В дорожно-транспортном происшествии погиб бывший главный тренер "Руха" Руслан Мостовой.

Известный российский продюсер попал в реанимацию

Марк Рудинштейн

В крайне тяжелом состоянии находится представитель российского шоу-бизнеса — кинопродюсер и создатель премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн.