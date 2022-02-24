Из Беларуси Украину атакует авиация и техника без опознавательных знаков

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Нападение России на Украину совершается не только со стороны ОРДЛО — российская армия атакует еще и со стороны Беларуси. Колонну боевой техники уже зафиксировали на границе с Черниговщиной, а пограничники заявили об обстреле КПП "Славутич"

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, со стороны Беларуси военные пытаются атаковать Украину авиацией и военной техникой без опознавательных знаков.

Пограничники отметили, что около 9:40 утра в четверг, 24 февраля, со стороны Беларуси вертолет без знаков обстрелял мост у пункта пропуска "Славутич". Украинские военные на месте продолжают удерживать оборону.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей. Известно по меньшей мере про восемь погибших на территории разных областей.

Украинским защитникам отдали приказ наносить максимальные потери захватчикам.