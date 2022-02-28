"Мы хе**чим по всем подряд, даже по мирным": СБУ опубликовала переписку убитого оккупанта с матерью

Захватчик признался в преступлениях российской армии.

На пятый день полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в сети была обнародована переписка российского солдата с матерью.

Фото с перепиской разместила у себя на официальной страничке в Facebook пресс-служба Службы безопасности Украины.

На переписке видно, как родители спрашивают у сына солдата, куда можно отправить ему посылку. Тот отвечает, что он уже не в Крыму, а на войне. Российский захватчик отметил, что российские войска стреляют не только по украинской армии, но и по мирным гражданам. В СБУ заявили, что хозяин телефона с перепиской был убит в ходе боев.

СБУ опубликовала переписку убитого российского солдата с родителями

Ранее сообщалось, что в Беларуси стартовали первые за время войны переговоры Украины с Россией. 28 февраля под Ахтыркой российские оккупанты расстреляли машину с гражданскими. В Киеве сообщили, что будут уничтожать мародеров без разбирательств. На фоне войны с РФ Украина подает заявку на членство в Европейском союзе. Добавим, что в сети доступна карта российской агрессии за 28 февраля.