"Мы хе**чим по всем подряд, даже по мирным": СБУ опубликовала переписку убитого оккупанта с матерью
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Захватчик признался в преступлениях российской армии.
На пятый день полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в сети была обнародована переписка российского солдата с матерью.
Фото с перепиской разместила у себя на официальной страничке в Facebook пресс-служба Службы безопасности Украины.
На переписке видно, как родители спрашивают у сына солдата, куда можно отправить ему посылку. Тот отвечает, что он уже не в Крыму, а на войне. Российский захватчик отметил, что российские войска стреляют не только по украинской армии, но и по мирным гражданам. В СБУ заявили, что хозяин телефона с перепиской был убит в ходе боев.
Ранее сообщалось, что в Беларуси стартовали первые за время войны переговоры Украины с Россией. 28 февраля под Ахтыркой российские оккупанты расстреляли машину с гражданскими. В Киеве сообщили, что будут уничтожать мародеров без разбирательств. На фоне войны с РФ Украина подает заявку на членство в Европейском союзе. Добавим, что в сети доступна карта российской агрессии за 28 февраля.
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