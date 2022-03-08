Данилов: если НАТО не хочет "закрыть небо" над Украиной, мы сделаем это сами

У НАТО вновь потребовали помощи в войне с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Североатлантический Альянс предоставить Украине самолеты и системы противовоздушной обороны. Именно от защиты украинского неба, по его мнению, зависит наша победа, сообщил секретарь СНБО на странице в Facebook.

Данилов уверен, что если украинские партнеры не помогут, ответственность за смерти мирных жителей будет лежать и на них.

"Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах… От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Закроют ли невинно убитые, как ангелы своими крыльями, наше небо?", — написал секретарь СНБО.

Именно на растерянность Запада, по мнению Данилова, Кремль и ориентировался при разработке плана "Барбаросса — 2022". Данилов также упрекнул западных партнеров за их политику в течение последних 15 лет.

"Запад … демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть за возможность получить коррупционную синекуру в Газпроме, за спокойную и сытую жизнь", — написал политик.

Но одними лишь упреками Данилов не ограничился. Он поблагодарил всех партнеров нашей страны за помощь "словом и патроном". Непосредственно Британии, Канаде и Нидерландам секретарь СНБО высказал слова поддержки за инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины.

"Мир сплотился вокруг Украины, и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов", — написал Данилов.

Тезис о том, что если Альянс не хочет обеспечить над Украиной бесполетную зону, то должен хотя бы предоставить стране системы ПВО, не первый день звучит от разных украинских политиков, включая советника министра внутренних дел Антона Геращенко и главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Сам Генсек Альянса Йенс Столтенберг еще на второй день войны России с Украиной пообещал поставлять нашей стране системы противовоздушной обороны. Позже Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будет.

Что же касается самолетов, то после соответствующего обращения президента Зеленского США рассматривают возможность разблокировать поставки боевой авиации в Украину. У наших пилотов нет времени учиться летать на американских самолетах, но подходящая техника есть у разных стран НАТО: в частности, у Польши. С этими странами США как раз работают в части поставок самолетов в Украину.