Начинается новый тур переговоров Украины и россии: Подоляк сообщил детали

Требованиями украинской стороны остаются немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск

В понедельник, 14 марта, пройдет новый тур переговоров Украины и россии.

Об этом сообщил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской федерацией. Четвертый тур", — сказал он.

Подоляк рассказал о целях украинской стороны на этих переговорах.

"Мы попробуем донести им наконец-то, что 19-й день войны — это 19-й день великого подвига Украины. Наши позиции не меняются: немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. Только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и каких-то политических урегулированиях", — подчеркнул советник ОП.

Он также отметил героизм украинских людей, благодаря которому, по его словам, мы обязательно победим в этой войне.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности встречи президентов Украины и россии. Только вчера песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление вчера сделал и глава российского МИД сергей лавров. Что ж, учитывая оглушительные потери россиян в Украине, это неудивительно.

11 марта у путина снова высказались насчет встречи с Зеленским.