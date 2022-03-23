Оккупанты в Херсоне похитили главу драмтеатра: что известно

Захватчики увезли культурного деятеля в неизвестном направлении.

В среду, 23 марта, стало известно о похищении еще одного украинского чиновника. Российские оккупанты похитили директора Херсонского областного музыкально-драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу и увезли его в неизвестном направлении.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!" — добавил министр.

Александр Книга — Народный артист Украины, генеральный директор и художественный руководитель Херсонского областного музыкально-драматического театра им. М.Кулиша (с 1989 года), почетный гражданин Херсона и депутат Херсонского областного совета. Также Книга является основателем театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", который в 2003-м приобрел статус "Международный".

В 2018-2020 годах являлся членом Наблюдательного совета Украинского культурного фонда. А в начале 2020-го был избран главой Евразийской театральной ассоциации.

Напомним, что 11 марта в плен попал мэр Мелитополя Иван Федоров. По словам советника МВД Антона Геращенко, Федорова похитили 10 неизвестных, надев мэру мешок на голову. Почти сразу похитители выдвинули против него безумное обвинение, якобы он был связан с террористической деятельностью. К счастью, 16 марта стало известно об освобождении мэр Мелитополя.

Добавим, что также пока еще неизвестна судьба минимум двух мэров украинских городков, которые находятся в российском плену. Это глава Большого Бурлюка Харьковской области Виктора Терещенко, а также городской голова Скадовска Александр Яковлев.