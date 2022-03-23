Окупанти у Херсоні викрали голову драмтеатру: що відомо

Загарбники вивезли культурного діяча у невідомому напрямку.

У середу, 23 березня, стало відомо про викрадення ще одного українського чиновника. Російські окупанти викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру та депутата Херсонської облради Олександра Книгу та відвезли його у невідомому напрямку.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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"Закликаємо світову культурну спільноту докласти всіх можливих і неможливих зусиль для її якнайшвидшого звільнення! Про це має знати весь світ!" — Додав міністр.

Олександр Книга — Народний артист України, генеральний директор та художній керівник Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. М.Куліша (з 1989 року), почесний громадянин Херсона та депутат Херсонської обласної ради. Також Книга є засновником театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", який 2003-го набув статусу "Міжнародний".

У 2018-2020 роках був членом Наглядової ради Українського культурного фонду. А на початку 2020-го було обрано головою Євразійської театральної асоціації.

Нагадаємо, що 11 березня в полон потрапив мер Мелітополя Іван Федоров. За словами радника МВС Антона Геращенка, Федорова викрали 10 невідомих, одягнувши мера мішок на голову. Майже одразу викрадачі висунули проти нього шалене звинувачення, нібито він був пов’язаний із терористичною діяльністю. На щастя, 16 березня стало відомо про звільнення мера Мелітополя.

Додамо, що також поки що невідома доля щонайменше двох мерів українських містечок, які перебувають у російському полоні. Це голова Великого Бурлюка Харківської області Віктора Терещенка, а також міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.