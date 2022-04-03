У россиян огромные потери, уничтожен очередной комбриг: детали от Генштаба ВСУ
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В Украине был ликвидирован российский подполковник Виталий Слабцов
Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харьков, благодаря удачным действиям подразделений ВСУ, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка армии рф.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.
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Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80% личного состава.
Также есть информация, что оккупанты продолжают отказываться брать участие в войне в Украине. Так, из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска заявили о желании уволиться.
Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов. РосСМИ пишут, что он погиб 24 марта. 1 апреля его похоронили в Рязани.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные уже полностью освободили от россиян Киевскую область, однако противник оставил за собой кровавый след из убитых мирных граждан нашей страны. В частности, в Буче перед отступлением оккупанты устроили массовые расстрелы прямо посреди улиц.
В Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в частности Израиль, Чехия, Германия.
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