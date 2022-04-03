У россиян огромные потери, уничтожен очередной комбриг: детали от Генштаба ВСУ

В Украине был ликвидирован российский подполковник Виталий Слабцов

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харьков, благодаря удачным действиям подразделений ВСУ, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка армии рф.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

Война россии против Украины — о главных событиях в Telegram

Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80% личного состава.

Также есть информация, что оккупанты продолжают отказываться брать участие в войне в Украине. Так, из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска заявили о желании уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов. РосСМИ пишут, что он погиб 24 марта. 1 апреля его похоронили в Рязани.

Ликвидирован подполковник армии рф Виталий Слабцов

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные уже полностью освободили от россиян Киевскую область, однако противник оставил за собой кровавый след из убитых мирных граждан нашей страны. В частности, в Буче перед отступлением оккупанты устроили массовые расстрелы прямо посреди улиц.

В Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в частности Израиль, Чехия, Германия.