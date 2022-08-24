"Белый билет" во время военного положения: могут ли таких лиц отправить на передовую

Частично пригодных к службе лиц во время военного положения могут мобилизовать вполне законно

В Украине продолжается общая мобилизация, в ходе которой в ряды армии могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть определенные исключения — среди них лица с так называемым "белым билетом", часть из которых могут мобилизовать, но на передовую отправят.

Как передает "Апостроф", степень пригодности или непригодности мужчины к службе в армии определяется специалистами военно-врачебной комиссии. Если записи врачей указывают на непригодность, то человеку дают "белый билет". Этот документ имеет три категории:

Категория "В" (ограниченная пригодность) — таким гражданам в мирное время может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать.

— таким гражданам в мирное время может быть противопоказана служба в армии, а в военное время их могут мобилизовать. Категория "Г" (временная непригодность) — означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев.

— означает, что граждане не подлежат военной службе временно. В зависимости от серьезности заболевания отсрочку могут давать от 6 до 12 месяцев. Категория "Д" (полная непригодность) — лица, полностью освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья. В таком случае в военных билетах есть отметка "снят с военного учета".

Представителей первых двух категорий во время действия военного положения могут призвать в ряды армии. Однако, согласно "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденному Минобороны Украины, таких лиц призывают к службе в тылу.

В частности, они могут нести службу в частях обеспечения, военных комиссариатах и прилегающих к ним организациях, учебных заведениях. Однако с "белым билетом" не берут в состав десантно-штурмовых войск, морской пехоты и плавсоставов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде предлагают расширить список оснований для увольнения с военной службы во время войны. Это связано с тем, что в первые дни войны некоторые мужчины не имели информации о том, что их могут призывать только по собственному желанию, а потому ушли на фронт.