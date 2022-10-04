Ядерный поезд путина: новый фейк-шантаж или реальная угроза

Политолог Евгений Магда проанализировал "Телеграфу" очередные военные игры кремля

В россии зафиксировали эшелон с "ядеркой", который двигался в направлении Украины. Впрочем, у таких сообщений есть определенные признаки очередных информационно-психологических спецопераций кремля в рамках ядерного шантажа путина, который терроризирует Запад и официальный Киев угрозой применить сверхмощное оружие.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политолог Евгений Магда.

"Есть такой российский писатель-детективщик Данил Корецкий, который в свое время написал книгу о ядерном поезде. Думаю, что в нынешнем положении дел рф не плохо бы вообще было узнать о том, что происходит там с ядерными зарядами и другими вещами. Потому что это все несет угрозу мировому сообществу, поскольку неконтролируемое распространение или шантаж ядерным оружием это не очень хорошая история. Но у меня, как у человека, работающего с гибридными технологиями, есть вопрос: "Если говорили о торпеде с ядерным двигателем, а сегодня начинают говорить о ядерном поезде, то не является ли это элементом информационного давления на мировое сообщество, которое имеет целью запугать Запад и заставить его руками Украину сесть за стол переговоров с россией?". Мне такое выдается наиболее адекватным пояснением, потому что в совпадения подобных ситуаций я не верю", — говорит эксперт.

Политолог в этом контексте также напомнил и о запуске баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японии, "а КНДР пока единственная страна, признавшая псевдореферендумы, поэтому соответственно это может являться элементом давления". "Они за 10 тонн риса готовы будут публично путина поцеловать куда-то, — продолжает эксперт. — Потому что их экономика является убедительным свидетельством того, что командно-административный путь развития тупиковый".

В то же время Евгений Магда убежден, что, несмотря на постоянный шантаж со стороны кремля, россия не сможет дожать США и Запад по поводу каких-либо уступок против Украины.

"Думаю, что нет! По одной простой причине: США существенно изменились по сравнению с 2014-м годом. И конечно, сейчас на повестке дня будут буквально через месяц их midterm elections (промежуточные выборы), но в этой ситуации тем более слабость со стороны администрации Байдена мне кажется нереалистичной", — отмечает он.

Напомним, ранее издание "La Repubblica" со ссылками на источники в НАТО также писало, что атомная субмарина вышла в Арктику для испытания новой сверхмощной торпеды "Посейдон", которую иногда называют "Паладином Апокалипсиса". Подлодка К-329 "Белгород" считается прототипом новой концепции войны, задуманной российскими адмиралами в последние годы после возвращения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Также "Телеграф" писал, почему подлодка "Белгород" вышла на маневры, но чрезвычайной угрозы для Украины и Запада не представляет.