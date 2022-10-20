По мнению военного, противник так до сих пор и не понял нюансы поведения украинцев в кризисных ситуациях

Ни регулярные массированные обстрелы мирных городов Украины, ни отключения электроэнергии не могут помешать Украине получить свою победу. Россияне же, атакуя объекты инфраструктуры, лишь подтверждают свой статус террористического государства в попытке запугать якобы более слабого противника. Однако в Кремле серьезно просчитались, выбрав подобную тактику.

По крайней мере, так считает боец ВСУ Валерий Маркус, до войны имеющий статус популярного блогера. Свое видение ситуации с атаками на энергетическую инфраструктуру военнослужащий обрисовал в коротком интервью DW.

По его мнению, у нашего противника напрочь отсутствует стратегия, более того — ее вообще никогда и ни было.

"Было что-то непонятное, что они попытались сделать в начале полномасштабного вторжения. Потом начали понемногу продвигаться, ровнять с землей города и села. А в основном россия просто занимается террором", — отметил Маркус.

Также он добавил, что в ударах по электростанциях и других важных объектах критической инфраструктуры нет особого смысла. Такими действиями оккупанты лишь больше разозлили обычных украинцев и позволили нам еще активнее требовать военной помощи от Запад. Иностранные партнеры же, уверен Валерий Маркус, смогли развязать себе руки в отдельных моментах, чтобы поставлять нам отдельное оружие.

Решение бить по электростанциям и другим подобным объектам военнослужащий, не скрываясь, называет "тупым импульсивным шагом", ведь подобное запугивание не сможет сломить украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему четверг, 20 октября, может стать одним из сложнейших дней для украинской энергетики и о чем власти попросили всех украинских граждан.

Также мы писали, как Маркус видит дальнейшее развитие войны, особенно в отношении годами оккупированных Донбасса и Крыма.