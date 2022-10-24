Украина получила от Израиля полезные данные про иранские дроны - New York Times

Оккупанты с помощью дронов причинили ущерб инфраструктуре Украины и устроили террор мирных граждан

Израиль не помогает Украине с "железным куполом" против дронов, но предоставит системы раннего предупреждения. И не только — по данным неназванного украинского чиновника Израиль предоставил разведданные, полезные для нацеливания на иранские БпЛА.

Об этом сообщает New York Times. Подробностей по типу данных нет. Отметим, что дронами иранского производства россия терроризирует Украину с сентября. Как отмечается в статье, наша страна "на лету" придумывает успешные интенсивные стратегии противодействия беспилотникам.

Она состоит из трех уровней, которые позволяют сбивать более 70% вражеских дронов:

патрулирующие истребители в небе,

зенитные ракеты на земле,

группы военных с автоматами.

Напомним, что в Киеве сбить дрон удалось стрелковым оружием — они услышали беспилотник по характерному звуку, который он издает и открыли огонь.

На счету Украины с 13 сентября — не менее 237 иранских дронов и число растет. Только за минувшие сутки, по данным Генштаба ВСУ сбили 12 "Шахедов-136".

Как ранее сообщал "Телеграф", В Украине уже ликвидировали десяток иранцев, которые учили россиян управлять дронами и контролировали процесс атак. Украина обращалась к Израилю за помощью для получения средств ПВО против дронов. В Израиле отказали — у страны есть свои интересы в сотрудничестве с россией, в частности в Сирии и страна пытается дистанцироваться от войны с Украиной. Наша страна ожидает систему "Вампир" от США — противобеспилотный комплекс, который обещали поставить в августе в течение 9 месяцев. Ракетный комплекс можно установить на кузов пикапа.