Как повлияют иранские ракеты на российский ракетный террор: Арестович дал прогноз

У россиян будут свои нюансы с использованием иранских ракет

Российские оккупанты не смогут долго продолжать ракетный террор своими собственными ракетами, а потому будут ждать иранских, которые могут дать им небольшое преимущество.

Как рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным, у россиян еще имеется в запасе около 140 ракет к "Искандерам" и несколько десятков "Калибров", что, по его словам, "вообще ни о чем".

Он отметил, что скорее всего для продолжения ракетного террора Украины они будут ждать поставок иранских баллистических ракет.

"Но здесь есть проблема: их может быть много — до тысячи, но мало пусковых установок. То есть они не смогут массированно обстреливать Украину", — сказал Арестович.

Впрочем, он подчеркнул, что с этими ракетами могут возникнуть проблемы, так как их никто еще не сбивал, если не считать удара по американских авиабазах после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани, когда до целей долетели лишь 2 ракеты из 17-ти.

По его словам, первый серьезный опыт борьбы с этими ракетами получат именно украинцы, что он описал, как "достаточно неприятная история".

Вместе с тем Арестович подчеркнул, что и имеющегося запаса ракет россиянам хватит для нескольких массированных обстрелов.

"Мы ожидали, что оккупанты сегодня нас обстреляют, но этого не произошло. Может завтра это будет или нет", — сказал он.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, появилась в середине октября. Обе эти модели — с дальностью поражения в 300 и 700 километров соответственно.

"Телеграф" поговорил с военным экспертом Александром Коваленко, который оценил информацию о передаче россии иранских ракет класса "земля-земля" и угрозы, которые это несет для Украины.