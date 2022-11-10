Победа по-русски: Топ-5 “жестов доброй воли” оккупантов с начала агрессии

Проиграли — не беда, объявим поражением, мо рф проявляет фантазию в объяснении своих поражений

Российские оккупанты продолжают терпеть поражения от ВСУ, которые вынуждены прикрывать громкими заявлениями о выполнении своих задач, которые сопровождаются якобы высокими потерями украиснких военнослужащих. Когда же оккупанты бегут с территорий, освобождаемых ВСУ, как это происходит сейчас под Херсоном, в ход идут заявления о проявлении некоего "жеста доброй воли".

Впервые эти слова прозвучали в апреле в связи с ситуацией под Киевом и с тех пор регулярно повторяются, особенно осенью. "Телеграф" решил вспомнить как оккупанты оправдывали свои самые крупные поражения.

Киев – ждали переговоров

Хотя оккупанты оказались под украинской столицей уже в первый день своего вероломного вторжения, высадив десант с вертолетов в Гостомеле, позднее поддержанный наземным вторжением из Беларуси, взять город россияне не смогли. Наладить снабжение группировки оккупантам не удалось, а ВСУ проводили успешные контрудары, стоившие россиянам немалых потерь.

В конце концов, 29 марта стало известно об отводе оккупантами своих сил. Хотя сперва в Генштабе ВСУ посчитали это ротацией обескровленных подразделений, на деле россияне начали отступление, превратившееся в начале апреля в настоящее бегство. Оккупанты отошли не только из Киевской, но и Черниговской и Сумской областей.

Тогда-то пресс-секретарь президента росии владимира путина дмитрий песков, и объяснил бегство оккупантов из-под Киева "жестом доброй воли" для якобы создания условий для переговоров, в ходе которых возможны принятия серьезных решений.

С тех пор переговоры этот "жест" оккупанты стали повторять раз за разом.

Остров Змеиный – спасали голодающих

Маленький клочок украинской земли в Черном море, остров Змеиный, прославился уже в первый день российского вторжения, когда украинский пограничник предсказал судьбу крейсера "Москва". С тех пор российский гарнизон на острове регулярно подвергался прицельным обстрелам со стороны ВСУ, противник терял катера и вертолеты, которыми пытался снабжать гарнизон.

И вновь оккупанты вынуждены были бежать со Змеиного, в этот раз объясняя это "жестом доброй воли, который покажет миру, что россия не мешает организации гуманитарного коридора по вывозу украинского зерна в другие страны".

Изюм – не бегство, а перегруппировка

Осень принесла в российскую пропагандистскую терминологию новое объяснение военных поражений – "перегруппировка войск". Так, разгром и бегство своих войск на Харьковщине в минобороны рф назвали "перегруппировкой".

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", — сообщило минобороны рф.

Эта перегруппировка стала далеко не последней для оккупантов.

Лиман – на более выгодные рубежи

Освобождение 10 сентября Изюма создало предпосылки для продолжения наступления ВСУ на Донецкую область и уже спустя 3 недели, 1 октября, был освобожден Лиман, хотя перед этим россияне заявляли о том, что ситуация под контролем.

В этот раз минобороны рф придумало новую "отмазку", объясняя произошедшее частью реализации стратегии по отводу войск на "более выгодные рубежи", чтобы избежать окружения.

Херсон – спасая жизни солдат от бесперспективной обороны

Еще спустя месяц, 9 ноября, после успешных ударов ВСУ на подходах к Херсону и севернее города, в россии снова заявили о "жесте доброй воли" с оставлением областного центра.

В ходе своего доклада министру обороны рф сергею шойгу командующий войсками в зоне "спецоперации", генерал армии рф сергей суровикин заявив "о нанесении огромных потерь ВСУ", но, тем не менее, предложил отвести войска на левый берег Днепра.

"Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время, мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность войск. Держать их на правом берегу бесперспективно", – сказал суровикин.

Можно не сомневаться, что данный шаг станет далеко не последним "жестом доброй воли" со стороны оккупантов. Тем не менее, у президента Владимира Зеленского не слишком верят заявлениям россии и не исключают подготовки оккупантами какой-то ловушки.