Война коснется каждого: в ВСУ объяснили, чем чреваты для россиян взрывы на аэродромах

Россияне могут забыть о безопасности, пребывая в тылу страны-агрессора

Недавние взрывы на российских аэродромах, уничтожившие несколько стратегических бомбардировщиков, стали отличным сигналом для большинства граждан рф. Они означают для них отсутствие ощущения безопасности даже дома, в тылу, и во всем этом виноваты они сами, поддерживая развязанную путиным войну против Украины.

Как объяснил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, оккупанты сейчас пытаются максимально быстро перераспределить оставшуюся технику, чтобы спасти стратегическую авиацию. Впрочем, это лишь вопрос времени — когда и куда мифическое "Бавовнятко" вновь придет в гости.

Офицер подчеркивает: пока авиационная активность россиян является весьма невысокой. Не в последнюю очередь это касается и попыток скрыть, куда же именно они перебрасывают имеющиеся самолеты. Такое поведение может иметь свои последствия для рядовых жителей тыловых регионов рф.

"Те военные и гражданские россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается", теперь уже понятно, что никуда не денутся от войны. От тех последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Теперь она будет касаться каждого, — подчеркнул Игнат. — Теперь нигде нельзя быть в безопасности. Мы же видели не первые такие "Бавовнятка". Был Крым и аэродром "Миллерово" в начале агрессии".

Также на поведение российского населения влияют и другие взрывы — не только на аэродромах, но и на заводах или нефтебазах. К примеру, подобные инциденты опасно участились в Белгородской области, граничащей с Украиной. По мнению Юрия Игната, это имеет серьезное психологическое влияние на людей — они начинают беспокоиться за свою безопасность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда после Рязанской и Саратовской областей может ударить Украина с помощью своих беспилотников.

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