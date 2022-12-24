"Бавовна" в Крыму, ложь для путина и "два стула" для Пекина: новости, которые вы могли проспать

Пропустить невозможно: Китай снова уклоняется от осуждений действий россии, а в оккупированном Крыму звучат взрывы

Суббота, 24 февраля, будучи канун католического Рождества, обещает быть весьма насыщенным на события днем. На это намекает и наличие значительного количества ночных новостей, относящихся к важным событиям в Украине и мире.

"Телеграф" оформил специальную подборку наиболее интересных месседжей, которые вы могли пропустить за время сна. Незначительный и приятный спойлер – без "бавовны" не обошлось!

Ночные взрывы

В ночь на 24 декабря россияне атаковали несколько регионов Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области (Никопольский район). Впрочем, ВСУ без ответа врага не оставили — местные паблики сообщали о "бавовне" на временно оккупированных территориях: в Новой Каховке Херсонской области и на полуострове Крым. Последние взрывы, кстати, прогремели неподалеку от местной нефтебазы.

путин ничего на самом деле не знает о войне

The Wall Street Journal в своем расследовании сообщает, что российский диктатор владимир путин регулярно получает искаженные сведения о войне в Украине. Его окружение настолько переживает за собственное благополучие из-за вероятных плохих новостей, что фильтрует все данные, которые попадают в руки лидера Кремля. Проверяют информацию представители ФСБ, Совбеза РФ и лично глава этого ведомства николай патрушев.

Российское вторжение заставляет Китай "выбирать между друзьями"

В "очень сложном положении" находится ныне официальный Пекин, на которого серьезно повлияло полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом заявил новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун.

"Мы получаем побочный ущерб от этого кризиса, — подчеркнул дипломат. — И россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции".

При этом войну Фу Цун называет на русский манер — "спецоперацией".

Масштабный пожар в Кемерово

В русском Кемерово масштабно горел дом престарелых. В результате трагедии погибли 20 человек. Большинство тел обнаружили уже под завалами после завершения ликвидации огня.

Засилье застенков

На оккупированных территориях Украины может находиться более 54 российских застенков. За время полномасштабного вторжения прокуратурой было официально зафиксировано 5079 фактов пыток и других издевательств над украинцами. Об этом сообщает Центр прав человека ZMINA.

Ситуация в море

По последним данным оперативного командования "Юг", в акватории Черного моря находится по меньшей мере три носителя крылатых ракет. На их бортах суммарно находится около 20 "Калибров".

Больше информации о происходящем в субботу вы сможете узнать из нашего текстового онлайна: Война — день 304: враг несет потери и усиливает репрессии на временно оккупированных территориях