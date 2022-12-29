Массированный ракетный удар по Украине: как россия меняет тактику, чтобы скрыть дефицит ракет

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил "Телеграфу" новые проблемы кремля

Стратегическая авиация россии не способна повысить эффективность ракетных ударов по Украине, а ВПК рф не может накопить сотню ракет, поэтому кремль пытается как-то изменить тактику очередных атак. В то же время удары по аэродрому в Саратовской области россии уже существенно повлияли на технические возможности россиян использовать их бомбардировщики во время новых авиаударов по украинцам.

Такое мнение "Телеграф" высказал военный эксперт Александр Коваленко, оценивая последствия очередного обстрела россией украинской территории 29 декабря.

"Сегодня не было там сто ракет, и я говорил это сразу. Меня вообще удивило это количество, о котором говорили (в частности, одним из первых в соцсетях про 120 ракет сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, — Авт.). Потому что на сегодняшний день у россии нет возможности использовать данное количество ракетного оружия, ведь оно ограничено. Во-первых, из-за того, что касается производства такого ракетного оружия (именно внутреннего выпуска), а во-вторых, восстановительных возможностей (до боеспособного состояния) из тех ракет, которые находятся на сохранении. Это не дает их использовать в таком количестве (100 единиц, — Авт.) за две недели. Мы видим, что примерно полторы-две недели — это среднестатистический срок, когда россияне используют массированные удары по территории Украины. За этот период они могут накопить боекомплект, позволяющий реализовать прорыв нашей ПВО", — отмечает он.

Эксперт уточнил, что для прорыва противовоздушной обороны Украины рф и нужно ориентировочно именно 50-60 ракет. Однако в среднем показатель эффективности этих ракет все равно составляет около 15%, "может быть 10%, может — 20%, но среднестатистически получается 15% от столь массированного удара и прорыва".

"Следовательно, на этот раз они использовали 69 ракет, 50 с чем-то мы уничтожили, и это составило примерно 20% эффективности. Но кроме используемых ракет рф применяла еще и БПЛА Shahed-136 (если не ошибаюсь, 11 единиц). Их также нужно добавить к этому ракетному удару, поскольку эти дроны россияне использовали для отвлечения нашей системы ПВО, в первую очередь малого радиуса действия. Накануне также использовались Shahed для массированного налета на территорию Украины, но это была больше как разведка для обнаружения размещения наших комплексов малого радиуса действия (компонентов украинской эшелонированной ПВО). То есть, видим, что россияне решили действовать более тактически, чтобы выявлять наши системы, вскрывать их и повышать эффективность ударов", — объясняет эксперт.

Но, как добавил Александр Коваленко, с учетом этой тактики эффективность атаки с 28 декабря на 29 декабря все равно не выросла, "она осталась на том же уровне, следовательно, не имела никакого повышенного КПД".

"Расцениваю ракетный удар, как неэффективный и не оправдавший себя, как бы они ни пытались повысить эффективность", — аргументирует он.

Комментируя "хлопки" под Саратовом на аэродроме стратегической авиации "Энгельс", Коваленко подчеркнул, что Украина заставляет россию перебазировать бомбардировщики в другие локации, от чего в конце концов увеличивается время на подготовку новых атак.

"Инциденты, которые произошли именно на этом аэродроме, способствуют увеличению времени поднятия в воздух бомбардировщиков-ракетоносцев: пока они поднимутся в воздух, пока дойдут до позиции, с которой смогут нанести ракетный удар в сторону Украины. А расстояние использования ракет Х-101 — это пять тысяч км, то есть им нужно еще как-то достичь этой локации, с которой будут делать запуск. Мы увидели, что самолеты россии в шесть утра уже поднимались в воздух, где-то в 7.00 они начали осуществлять пуски ракет. В итоге стало большге времени, чтобы наша ПВО пришла в состояние боевой способности для максимальной проработке алгоритмов противодействия этому ракетному удару", — аргументирует Коваленко.

Как сообщалось, ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что российские оккупанты имели большие надежды на массированную ракетную атаку 29 декабря, и прилеты действительно были, однако последствия оказались не столь разрушительными, как рассчитывал враг.