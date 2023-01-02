россия может атаковать НАТО: путина способны подтолкнуть к этому две вещи

Эксперт предполагает, что россия действительно способна напасть на одну из стран Евросоюза

Запад четко осознает реальность угрозы со стороны россии и готовится к вероятному нападению, рассматривая различные сценарии развития ситуации. На данный момент очерчены два пункта, которые действительно могут подтолкнуть к этому владимира путина — это чувство безнаказанности и события на фронте.

Об этом, комментируя доклад одной из самых уважаемых американских исследовательских корпораций RAND, специально для издания "Телеграф" рассказал политический аналитик Олег Лесной. По мнению эксперта, сам факт того, что соответствующее исследование было обнародовано, можно считать четким сигналом для москвы о том, что пересечение "красных линий" повлечет применение грубой военной силы со стороны НАТО. Он убежден, что для россии нападение на любые объекты, расположенные на территории стран Европейского союза, станет самоубийством. Более того, от агрессора откажутся все ее союзники и партнеры.

"Во-первых, в таком случае от нее откажутся последние партнеры и союзники. Это будет означать окончательную политическую изоляцию россии от всего мира. Во-вторых, эта атака гарантированно будет иметь тяжелые последствия — военный ответ не заставит долго ждать. В то же время полномасштабное вторжение в Украину также было безумием, что, впрочем, не помешало владимиру путину принять это решение. Чаще всего они лишены логической составляющей", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что основными факторами, способными подтолкнуть путина к такому необдуманному шагу, является критическая ситуация на фронте, а также чувство безнаказанности.

Лесной отмечает, что именно последний пункт мог укорениться в сознание российского диктатора из-за крайне сдержанной реакции коллективного Запада на падение ракеты на территории Польши, повлекшее гибель двух мирных людей. По его мнению, именно эта ситуация могла быть неким прощупыванием выдержки и решимости международного сообщества. А так как жесткой реакции россия не получила, она может пойти и дальше, рассчитывая на то, что все снова сойдет ей с рук.

"Особенно актуальным это становится сейчас, когда и у нас, и у врага есть проблемы с боеприпасами. Если в критической ситуации у россии будет возможность атаковать состав с вооружением для Украины в Европе, путин и его окружение могут на это уйти. Нам остается надеяться на мощную разведку и аналитические службы США и Британии, которые смогут предотвратить такой сценарий и действовать на опережение", — подытожил политолог.

Ранее "Телеграф" сообщал, как третий президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал позицию НАТО по войне в Украине и очертил две исторические ошибки, которые не дали СССР "умереть" окончательно и позволили россии остаться на позициях так называемой империи.