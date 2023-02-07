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Производство в США и поставки с Кавказа: что известно про снабжение Украины снарядами (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украине нужны снаряды
Украине нужны снаряды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для сдерживания врага нужны разные виды снарядов в большом количестве

Украинские военные испытывают на фронте постоянный снарядный голод — у врага запасы значительно больше чем те, которые есть у Украины. Наша страна использует снаряды из разных источников.

Снаряды для Украины частично производятся в США. На заводе в Скрентоне в Пенсильвании производят корпуса и расчищают все больше цехов, поскольку война за освобождение территорий Украины требует все больше и больше снарядов для артиллерии.

С завода в Пенсильвании болванки отправляются в Айову, где в них закладывается смертоносная начинка. После они проходят тестирование и в большинстве отправляются в Украину.

Однако не только из США прибывают снаряды для войны против россии. В Украине также были замечены боеприпасы, произведенные в Азербайджане. Речь о 120-мм минометных минах 40М11 HE-frag, изготовленных в 2022 году. Известно, что аббревиатура HE-frag означает осколочно-фугасный снаряд. В зависимости от используемого миномета снаряд может лететь в цель на расстояние в 7 км. Совместим с 120-мм минометами М-38, М-43, 2Б11 и 2С12 и других. Предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и укрытий.

40М11 HE-frag в Украине
Снаряды 120-мм для минометов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США передает Украине не только свежеизготовленные снаряды, но и свои запасы в других странах. В частности — из Израиля. Сообщалось также про поставки нужного калибра снарядов из Пакистана, особых боеприпасов из Турции и других стран. Среди них и страны НАТО, много видов вооружения было передано из Польши.

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#Украина #США #Азербайджан #Снаряды #миномет