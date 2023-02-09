В ЕС расстроили заявлением насчет самолетов и обещаний Зеленскому

Страны ЕС пока не могут одобрить передачу Украине боевых самолетов

Несмотря на то, что в США изменили свое мнение по поводу передачи Украине боевых самолетов, пока такой помощи не будет. После визита Владимира Зеленского в Европу, ни одна из стран пока не дала окончательного одобрения.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии. Украинский президент обратился к мировым лидерам и попросил предоставить Украине истребители для отражения российского вторжения.

По информации источника, европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что готовы увеличивать объемы военной помощи Украине. Но никто из них не взял на себя обязательство передать Силам обороны истребители.

Также ожидалось, что украинский президент встретится с небольшими группами европейских лидеров перед своим отъездом в четверг. Каждая встреча должна продлиться не больше получаса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что удерживает Запад от поставок самолетов Украине. У союзников есть психологический барьер, который те пока не могут преодолеть.