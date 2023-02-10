Такие люди нужны Украине: военный психолог оценил роль Арестовича в обществе

Арестович, по мнению военного психолога, нужен человек во время войны — если отбросить его личные качества, как человека

Главное "успокаивающее" страны почти в течение года полномасштабной войны, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович является важной персоналией в условиях войны. Такого мнения придерживается военный психолог, член Украинской ассоциации психоделических исследований Алексей Скидач. Он подчеркивает, что Арестович, после своего увольнения выделившийся несколькими громкими заявлениями, в свое время исполнял роль "социального транквилизатора".

Об этом Скидач рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, в первые недели после войны лично просматривал эфиры Арестовича с правозащитником Марком Фейгиным, хотя и не большой поклонник известного "успокоителя".

"Арестович — социальный транквилизатор, социальный успокоитель. Он говорит о реальных проблемах с улыбкой: "Ребята, не все так плохо, мы победим", — подчеркивает психолог. — Если отбросить его личные качества, то, мне кажется, такие люди нужны".

Также Алексей Скидач добавляет, что во всем нужен баланс. И если человек близок к фронту, то вряд ли поддастся словам Арестовича. При этом мирному населению входит большая именно такая подача, чем сплошь негативная информация.

По мнению специалиста, есть в Украине и представители такой подачи данных, в том числе журналисты Юрий Бутусов и Юрий Касьянов. Они говорят "правду, которая нужна", однако ее объем и прямолинейность могут навредить еще больше, чем "транквилизатор-Арестович".

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