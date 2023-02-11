Ситуация сложная: жителям каких областей Украины следует подготовиться к отключениям света

Если потребление электроэнергии будет увеличиваться, компания вынуждена применит аварийные отключения еще в трех областях

Несмотря на успешную работу сил противовоздушной обороны, в результате последней массовой ракетной атаки по Украине оккупационной армии все же удалось попасть в несколько энергообъектов. Из-за повреждений в Харькове, Одесщине, Киевщине и Хмельнитчине ситуация с электричеством оценивается как сложная.

Об этом в субботу, 11 февраля, сообщило "Укрэнерго", отметив, что в течение следующей недели измерять потребление электроэнергии планируют согласно установленным графикам.

"Ночью во время атаки дронов оккупанты повредили теплоэлектростанции и объекты магистральных сетей. Энергетикам удалось оперативно заживить потребителей", — говорится в сообщении компании.

Также известно, что в Харькове, а также в регионе в целом, из-за повреждений после обстрела, применили аварийные отключения света. Кроме того, если потребление электроэнергии будет увеличиваться, экстренные отключения могут быть внедрены также и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях.

Что касается Одесщины, то там энергетикам удалось возобновить работу части поврежденного оборудования. Ремонты продолжаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне главная энергокомпания Украины "Укрэнерго" пообещала жителям страны приятный сюрприз на предстоящие выходные.