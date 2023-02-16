От ракетных ударов рф энергосистему Украины спасут бункеры: что узнали СМИ

В специальных бункерах будет размещено ключевое оборудование

За время полномасштабной войны россия выпустила более 700 ракет и дронов по энергообъектам в Украине, в результате чего была повреждена половина высоковольтных подстанций. Сейчас в нашей стране работают над проектами двух бункерных подстанций. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Над пилотными проектами по строительству двух защищенных от ракетных и дроновых атак магистральных подстанций 330 КВ и 750 КВ работает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с "Укрэнерго". Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на информацию чиновника из энергетической отрасли Украины, знакомого с ситуацией.

В данном случае речь идет о размещении ключевого оборудования в специальных бункерах. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркнул, что это единственный способ уберечь устройства от прямых попаданий ракет. Стоимость строительства наземной подстанции по состоянию на 2021 год обходилось примерно в 30 млн долларов. А подземные подстанции выходят дороже на 20-25%. Таким образом, чтобы защитить 90 подстанций, потребуется более 3 млрд долларов.

Сейчас точной оценки стоимость строительства подземной подстанции нет. Для размещения под землей будут выбраны самые важные из 90 подстанций.

"Речь идет о десятках миллионов долларов прибавочной стоимости для каждой высоковольтной трансформаторной подстанции", — отметил Харченко.

Для реализации задуманного проекта потребуется выкопать котлован, обеспечить его гидроизоляцию и хорошую вентиляци для корректной работы оборудования. При этом подземное хранилище должно быть довольно большим и крепким, чтобы выдержать удары ракет. Высота высоковольтного трансформатора может достигать 15 метров.

Первые две подземные подстанции могут быть построены в нашей стране к отопительному сезону 2023-2024. Однако полная перестройка может занять не менее 3-5 лет. Приоритетная задача на сегодняшний день — построить две подземные подстанции в максимально быстрые сроки.

Директор компании "Единый энергостандарт" Юрий Касич, возглавлявший в 2014–2015 годах "Укрэнерго" в свою очередь отметил, что идея скрывать энергоинфраструктуру от ракет никогда никому и не приходила в голову. Однако в сегодняшних реалиях это действительно необходимый шаг. Украина станет новатором относительно защиты подстанций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ситуацию работой энергообъектов после очередной массированной атаки, которую рф совершила в ночь на 16 февраля. По его словам, отключения света возможны, но касается это только одной области.