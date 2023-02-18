"Корейский сценарий" не пройдет: почему путину и его куму не удастся разделить Украину

Чувствуя неизбежность своего поражения, кремль на ходу меняет цель "спецоперации"

В случае провала плана по захвату всех украинских территорий владимир путин намерен разделить Украину по принципу Северной и Южной Кореи. Об этом в интервью BBC рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам чиновника, идея создания "второй Украины" принадлежит опальному политику Виктору Медведчуку, который в сентябре 2022 года был передан российской стороне в рамках обмена на пленных защитников из "Азовстали". Также Данилов рассказал, что над разработкой плана "Б" работают люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года, представители депутатского корпуса ОПЗЖ и люди из окружения Виктора Януковича.

"Телеграф" разбирался в том, насколько реалистичен такой сценарий развития событий, и что может помешать планам кремлевского диктатора.

Россия делит шкуру неубитого медведя

Громко анонсированное "большое наступление" оккупационных войск рф набирает обороты. Правда, пока никаких результатов по захвату украинских территорий армия россии не продемонстрировала. Среди февральских достижений российских военных в Украине — положительная динамика смертности. За последние две недели среднее число погибших оккупантов возросло в пять раз, сообщает российская служба ВВС.

По данным Генштаба ВСУ, на 18 февраля вражеская армия пытается вести наступление в трех областях — Донецкой, Луганской и Харьковской. Также, вероятно, враг попытается атаковать в Запорожской области, считает военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко. В интервью Оресту Сохару военный эксперт спрогнозировал, что наступление будет проводиться прежде всего с использованием живой силы, без серьезной поддержки броней и артиллерией, что вряд ли позволит оккупантам добиться успеха.

Оккупированными сегодня остаются АР Крым, левый берег Херсонщины, населенные пункты в Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Следует отметить, что за исключением Крымского полуострова, ни один из этих регионов не находится под полным контролем вооруженных сил рф.

Более того, после получения Украиной новых поставок западного вооружения, согласованных на девятой встрече "Рамштайн", соревноваться в военной мощи с ВСУ оккупантам станет еще труднее. По прогнозу экс-главы ЦРУ, недавно побывавшего на фронте в Украине генерала Дэвида Петреуса, уже в начале мая украинская армия может перейти в наступление для освобождения захваченных врагом территорий.

"Я уверен, что в мае — начале июня, когда украинская армия скорее всего уйдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует россия", — сказал военный в интервью NV.

В свою очередь глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что так называемое "большое наступление" россиян движется метрами, а не километрами. По словам чиновника, оккупанты решились лишь на серию пробных атак вдоль линии фронта, в результате чего понесли большие потери.

"На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", – цитирует Уоллеса Financial Times.

Исходя из такого, мягко говоря, сомнительного положения армии рф на фронте, все планы кремля по отделению юго-восточной части Украины ничто иное, как раздел шкуры неубитого медведя. В украинском правительстве оценивают вероятность реализации такого сценария как крайне низкую, говорит член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

"Планы путина, которые он надеется реализовать, имеют диаметрально противоположную связь с реальностью. Пока мы наблюдаем, как "вторая армия мира" не может справиться с Вооруженными силами Украины. Никаких оснований ожидать так называемого раздела нашего государства россией пока нет", — отмечает политик в комментарии "Телеграфу".

Медведчук "отрабатывает" свое освобождение

Раскрывая планы владимира путина по разделу Украины по корейскому сценарию, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что не последняя роль в этом сценарии отведена для бывшего украинского политика Виктора Медведчука. После задержания СБУ лидера запрещенной ныне пророссийской платформы "ОПЗЖ", подозреваемого в госизмене, политику грозило до 15 лет лишения свободы.

Виктор Медведчук был задержан после его побега из-под домашнего ареста

Освбождение Медведчука стало возможным в рамках большого обмена между Украиной и рф. Тогда на Родину вернулись 215 военнослужащих ВСУ, в том числе — бойцы, державшие оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе. Результаты обмена, проведенного в сентябре 2022 года, вызвали шквал возмущения в российском обществе, ведь сторонники "спецоперации" требовали строжайшего наказания для бойцов полка "Азов", демонизацией которого российская пропаганда занимается последние 9 лет.

Несмотря на то, что данное соглашение наносило кремлю репутационные потери, владимир путин согласился на невыгодные для себя условия, ведь уже тогда намеревался использовать Виктора Медведчука при оккупации Украины и установлении в Киеве марионеточного правительства, говорит нардеп Федор Вениславский.

"С этой же целью перед началом войны были поданы два административных иска о возобновлении в звании президента Виктора Януковича. Также к этим процессам могли быть привлечены представители бывшей платформы "ОПЗЖ", однако сегодня все депутаты, присутствующие на заседаниях Верховной Рады, демонстрируют проукраинскую позицию, единогласно голосуют за законопроекты, осуждающие российскую агрессию, и никоим образом не оказывают поддержки власти россии. Конечно, некоторые из них в глубине души могут сохранять свои пророссийские взгляды, однако отстаивать их публично никто не рискует", — говорит чиновник.

Следует отметить, что "ставка" путина на своего кума не была напрасной. В январе 2023 года предатель внезапно появился в российском информационном пространстве, опубликовав в газете "Известия" статью, в которой обвинил Украину в развязывании войны с россией и приписал восточным регионам нашего государства историческое "тяготение" к рф.

"Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — антиРоссия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией. Юго-восток Украины — определенная отдельная структура в составе Украины, которая всегда экономически, культурно и политически тяготела к России", — написал Медведчук.

Уже через месяц, на фоне раскрытия плана по разделу Украины, кум кремлевского диктатора пожаловался журналистам "Первого канала" на трудную судьбу, назвав свое задержание в 2021 году "самым трудным днем в жизни" и "страшным горем для семьи". Также Медведчук акцентировал внимание на том, что живет в Москве вынужденно.

"Я раньше приезжал в Москву по разным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли", — сказал предатель Украины в интервью.

Теплого приема оккупантам ждать не стоит

Продвижение подобных тезисов косвенно подтверждает, что озвученный Даниловым сценарий действительно лежит на столе владимира путина. Вероятно, в кремле работают над созданием для Медведчука образа "репрессированного" Украиной за "тяготение" к россии, чтобы в нужный момент назначить его главой оккупированных регионов, жители которых, согласно российской пропаганде, также испытывают притеснения из-за своих пророссийских взглядов.

На самом же деле, какими бы амбициозными ни были планы российского диктатора, для их реализации оккупантам придется преодолеть не только украинскую армию, но и сопротивление гражданского населения. Опыт оккупации Херсонской области доказал, что украинцы готовы сопротивляться захватчикам любым способом. Многочисленные диверсии, покушения на жизнь гауляйтеров и содействие деоккупации — это все, что ожидает россиян в украинских городах.

По словам политического эксперта Украинского Института Будущего Игоря Попова, сценарий, который был использован в Корее в 1953 году для завершения войны, не может быть реализован в Украине, в том числе и из-за социального аспекта.

"Действительно, для заключения продолжающегося до сих пор перемирия в Корее была проведена демаркационная линия по 38-й параллели, разделившей страну на Южную и Северную части. В то же время стоит помнить, что в Корее с обеих сторон воевали корейцы, хотя и при поддержке иностранных партнеров. В нашем случае речь идет о внешней агрессии — украинцы воюют на одной стороне против общего врага", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Рискуя жизнью, херсонцы сопротивлялись российскому нашествию

Все планы владимира путина по интеграции "русского мира" в Украину обречены на провал, уверен Игорь Попов. По словам политолога, кроме сопротивления гражданского населения, оккупанты столкнулись с тем, что на захваченных территориях не осталось "вменяемых" коллаборантов, которые согласились бы возглавить новообразованные "администрации". К тому же, все российские "указы" об аннексии украинских территорий были признаны никчемными и не имеющими юридической силы ни для одной цивилизованной страны мира.