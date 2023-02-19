Донецк подвергся массированному обстрелу: в городе пожары и разрушения (видео)
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Пропагандисты говорят о 40 прилетах
19 февраля 2023 года временно-оккупированный Донецк снова подвергся обстрелу. В этот раз удары пришлись по центру города — в районе Крытого рынка.
Судя по кадрам, которые публикуют местные Telegram-паблики, обстрел оказался масштабным. Согласно сообщениям, под удар попал Крытый рынок, а также территории и дома, которые расположены рядом с ним.
Так сейчас выглядит автостанция "Крытый рынок".
Кроме того, очевидцы говорят о попадании в здание местной "прокуратуры".
Позже появились сообщения о возникшем на месте попадания пожаре.
Досталось и домам и автомобилям, в частности, утверждается, что в крышу дома на пересечении ул. Артема и проспекта Богдана Хмельницкого попали снаряды.
Также пострадало здание и библиотеки.
Частично разрушено общежитие местного университета.
О пострадавших или погибших в настоящий момент сообщений не поступало.
Российские пропагандисты уже традиционно обвинили в обстреле Украины. Они заявляют, что по городу было выпущено свыше 40 ракет РСЗО "Град". Половина пакета, 20 ракет, ударила по Крытому рынку.
"К счастью, обстрел произошёл ближе к концу торгового дня и людей на рынке не было, поэтому на данный момент обошлось без жертв. Тем не менее, пострадали торговые точки на рынке, выбиты окна и разрушены павильоны. Информация об обстрелах продолжает поступать", — говорится в одном из пропагандистских каналов.
РосСМИ также говорят о 40 прилетах. В своих материалах они ссылаются на представительства так называемой "ДНР".
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", — пишут пропагандисты.
Стоит отметить, что это далеко не первый обстрел Донецка с момента прихода туда "русского мира". Оккупанты и пропагандисты всегда обвиняют в них Украину без каких-либо подтверждений. К тому же, бить по жилим домам, как сейчас, вполне свойственно именно россии.
Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты ударили по мирным людям на Херсонщине.