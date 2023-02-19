Донецк подвергся массированному обстрелу: в городе пожары и разрушения (видео)

Пропагандисты говорят о 40 прилетах

19 февраля 2023 года временно-оккупированный Донецк снова подвергся обстрелу. В этот раз удары пришлись по центру города — в районе Крытого рынка.

Судя по кадрам, которые публикуют местные Telegram-паблики, обстрел оказался масштабным. Согласно сообщениям, под удар попал Крытый рынок, а также территории и дома, которые расположены рядом с ним.

Так сейчас выглядит автостанция "Крытый рынок".

Кроме того, очевидцы говорят о попадании в здание местной "прокуратуры".

Позже появились сообщения о возникшем на месте попадания пожаре.

Досталось и домам и автомобилям, в частности, утверждается, что в крышу дома на пересечении ул. Артема и проспекта Богдана Хмельницкого попали снаряды.

Также пострадало здание и библиотеки.

Частично разрушено общежитие местного университета.

О пострадавших или погибших в настоящий момент сообщений не поступало.

Российские пропагандисты уже традиционно обвинили в обстреле Украины. Они заявляют, что по городу было выпущено свыше 40 ракет РСЗО "Град". Половина пакета, 20 ракет, ударила по Крытому рынку.

"К счастью, обстрел произошёл ближе к концу торгового дня и людей на рынке не было, поэтому на данный момент обошлось без жертв. Тем не менее, пострадали торговые точки на рынке, выбиты окна и разрушены павильоны. Информация об обстрелах продолжает поступать", — говорится в одном из пропагандистских каналов.

РосСМИ также говорят о 40 прилетах. В своих материалах они ссылаются на представительства так называемой "ДНР".

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", — пишут пропагандисты.

Стоит отметить, что это далеко не первый обстрел Донецка с момента прихода туда "русского мира". Оккупанты и пропагандисты всегда обвиняют в них Украину без каких-либо подтверждений. К тому же, бить по жилим домам, как сейчас, вполне свойственно именно россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты ударили по мирным людям на Херсонщине.