"Кто такой Игнат?" Спикер Воздушных сил ВСУ стал новым героем мемов: что произошло

Пользователи сети уже создали кучу фотолягушек, а также стикеры для Telegram и даже канал имени Игната

Анонсированные жесткие ограничения для мониторинговых групп в Telegram стали причиной волнения многих украинцев. Граждане переживают, что не узнают актуальную информацию о возможной угрозе вовремя и могут поплатиться за это своей жизнью или здоровьем. Из-за того, что первым об этом заговорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ему от общества "на орехи" досталось больше всего. Очевидно, именно поэтому он и превратился в очередного героя мемов и шуток, пленивших сеть.

"Телеграф" отследил хронологию создания новой локальной истории и готов поделиться своими наблюдениями со своими читателями. Думаем, за это нам ничего не будет — это не мониторинг воздушного пространства (да-да, это тоже попытка в шутку!).

"Да кто такой, этот ваш Игнат?"

Подобные вопросы, иногда более нецензурного наполнения, заполонили соцсети и мессенджеры вечером 23 марта. Подписчики многих популярных Telegram-каналов, так или иначе подтвердивших достоверность публикуемой информации, испугались, что останутся без привычного источника информация. А она, конечно, очень важна — вероятное направление очередных ударов россиян, пуск ракет или "шахедов".

Когда администраторы начали оправдывать частичное молчание словами Юрия Игната, призвавшего подобные каналы ограничивать свои публикации, произошел настоящий взрыв. Взрыв недовольства, частично злобы, справедливых вопросов и… шуток.

Одна из самых популярных картинок на тему "Кто такой Игнат?"

Реакция

Очень многие возмущены, ведь хотят иметь возможность оперативно получать важную информацию. К ресурсам, которые частично контролируются или контактируют с представителями ВСУ, за год полномасштабной войны у многих выработалось доверие и привычка.

Однако большинство аудитории, конечно, превратило ситуацию в очередной повод для шуток. Количество мемов, которое появилось во время "поисков Игната", впечатляет. Здесь найдется место и для котиков, и для украинских политиков, и для популярных в Интернете шаблонных приколов.

Создавали контент, конечно, и с самим спикером Воздушных сил.

Некоторые успел даже креативно отреагировать на событие, переименовав собственные каналы. А кто-то творил дополнительный контент, так в сети уже появились стикер-пак с Юрием Игнатом и Telegram его имени.

Стикеры с Юрием Игнатом пользуются популярностью среди украинцев

Шутливый канал тоже есть

Конечно, не обошлось без веселых и иногда иронических комментариев. В общем вопрос "Кто такой Игнат?" наделал в украинском сегменте соцсетей минувшей ночью немало шума.

Что известно о Юрии Игнате?

Юрий Игнат является украинским военнослужащим, участником войны против российской федерации. Имеет звание полковника. Является представителем и начальником службы по связям с общественностью в Воздушных Силах ВСУ. В соцсетях также отмечается, что он выполняет роль военного корреспондента при Минобороны Украины.

Родился он 23 декабря 1977 года. Успел окончить Военный институт при Государственном университете "Львовская политехника". В 2017 году являлся начальником отдела редакции ПС центрального печатного органа Минобороны "Народная армия". В 2022 году стал кавалером ордена Даниила Галицкого.

Напомним, что именно Юрий Игнат ранее предупреждал украинцев о возможном изменении тактики ракетных ударов врага. В частности, россияне могли выбрать для себя новые приоритетные цели, включая транспортную инфраструктуру и правительственные здания.