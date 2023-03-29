Москве приготовиться? Данилов заинтриговал анонсом новых БПЛА - характеристики впечатляют

У новых дронов будут впечатляющие характеристики

Уже давно не секрет, что Украина наращивает количество различных дронов в своей армии. И вот Секретарь СНБО анонсировал появление у нашей страны БПЛА, которые могут летать на огромные расстояния, и намекнул, что москве следует приготовится.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Данилова речь идет о тысячах беспилотников, ударных дронах, которые способны преодолевать расстояния вплоть до 3 тысяч километров. К своему посту секретарь СНБО добавил знаменитую фотографию самолета Матиаса Руса — немецкого пилота-любителя, который в день пограничных войск СССР в 1987 году приземлился прямо около Красной площади.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км. 1987 год, красная площадь, Москва, самолет, Руст", — анонсирует Данилов.

Стоит отметить, что россию и оккупированные территории Украины уже сейчас и так наводнили самые разные неизвестные БПЛА, которые повсеместно устраивают "бавовну". Впрочем, Украина, в большинстве случаев, никак официально не комментирует свою возможную причастность к этому.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ получили первый украинский дрон Shark.

Также мы сообщали, что ВСУ получили мощные дроны "Посейдон".