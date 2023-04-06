"путин выйдет из кремля только вперед ногами": началась ли в россии борьба за преемство

Борьба в кремле была уже давно

Борьба за власть в кремле время от времени выливается в громкие убийства, которые содрагают инфополе. Однако, она началась не "вчера", а еще до полномасштабной войны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его мнению, борьба в кремле была уже давно, есть сейчас и будет продолжаться. Но нелогично говорить, что кто-то из "башен" Кремля начал играть в преемника путина.

"После событий в Казахстане, когда Токаев сделал все, чтобы выбросить из казахской политики Назарбаева и его людей, можно сказать, что путин принял решение: из Кремля он выйдет только вперед ногами. Поэтому он ни о каком преемнике с момента так называемой революции в Казахстане не думает", — считает Денисенко.

Он отметил, что кадыров не хочет быть преемником. Он хотел вырваться из Чечни и быть в ситуативном тандеме с пригожим и руководителем Росгвардии Золотовым.

"Как только он понял, что у него ничего не получается, он отполз в сторону, и его засунули обратно в Чечню. И думаю, что в ближайшие месяцы он будет там находиться", — говорит Денисенко.

У пригожина сейчас ключевая задача – удержаться на плаву, и он понимает, что если не будет генерировать инфоповоды, то его могут серьезно подвинуть с тех вершин, которые он достиг благодаря "Вагнеру".

"Но у него есть особый козырь: невероятное влияние в Африке. Никто в рф этого не имеет. И сейчас он незаменимый человек для многих. И в этом вопросе он входит в тандемы с определенными "башнями" Кремля. Прежде всего, с руководителем "Роснефти" Сечиным", — добавляет он.

кириенко, возможно, понимает, что выиграть выборы он вряд ли сможет.

"Он подмял под себя всю региональную политику, сейчас курирует 48 губернаторов, но при этом понимает, что пока входит в ближайшее окружение путина. У него невероятный карт-бланш. На днях был создан специальный фонд помощи войне, получивший эксклюзивное право на поставку лекарств, не входящих в перечень Роспотребнадзора. Это огромная "кормушка". И этим фондом теперь руководит несколько человек: Кириенко и племянница путина". — говорит директор УИБ добавляя, что "Он вместе с Грефом (глава Сбербанка. – Ред.), Мишустиным (премьер-министр рф. – Ред. ) и Набиуллиной (глава Центробанка рф. – Ред .), по сути, создали отдельную "башню" Кремля. Они умны, очень хитры, системны, молоды — возможно, одни из самых больших врагов, которых мы недооцениваем. Но их кандидат на преемника – это Мишустин. И у него действительно все было хорошо до начала боевых действий, он двигался в сторону преемника, а сейчас он пытается удержаться на плаву и молчать. Их группа точно не планирует ни один переворот на данный момент. Но они будут рассматриваться как преемники после политической или физической смерти путина".

Больше о борьбе "башен" Кремля, путине и так называемой российской элите вы можете прочитать в полной версии интервью Вадима Денисенко "Телеграфу" под названием "путин уже принял решение, как покинет Кремль, — Вадим Денисенко о войне "башен" Кремля и следующем президенте рф".

Напомним, ранее мы писали, что эксперт объяснил, ждать ли переворота в кремле.