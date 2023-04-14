"Жена расплакалась от автомобиля с украинским флагом": украинец рассказал, как убегал из оккупации через россию и Беларусь

Мужчина увидел, как "хорошо" живет россия, несмотря на санкции и как ужасно живет Беларусь, несмотря на мифы.

Украинец рассказал, как с женой бежал из оккупации через россию и Беларусь. Семейство вместе с котом проехало 3000 километров, чтобы попасть в Литву. Они выбирались из Новой Каховки, которая до сих пор находится в руках кафиров, хотя и были слухи, что откуда понемногу забирают войска.

Свою историю в Twitter написал украинец под псевдонимом Добрый Дэн. Год он вместе с женой и домашними питомцами прожил в оккупированном городе в Херсонской области. Однако из-за опасности, регулярных обстрелов и многих других причин они решились ехать через Крым, рф и Беларусь, чтобы попасть в ЕС. По его словам, доехать до оккупированного Крыма стоит 2000 рублей. Еще 300 долларов — в Литву.

- Решили мы ехать практически за сутки до выезда. Почти спонтанно, но меня сильно грызло ощущение, что это может будет последний шанс, потому что окно возможностей может закрыться. Жена ехать очень боялась, но она тоже решила, что ехать надо. В 9 утра. на автовокзале в Новой Каховке мы грузимся в "бусик" и валим в сторону Крыма.

Русня реально закапывается и строится перед Крымом. Два ряда пирамидок и к ним рвы, капониры, окопы с блиндажами. Техники валом. Первая линия перед Каланчаком, вторая – по пропускному пункту. Все в коридорах из заборов.

Первый вход – чувак с металлодетектором. Сумки открыть, все показать. Коридор в 300 метрах. Стационарная проверка на ленте. Мы впервые пересекали "границу" с Крымом, поэтому наши паспорта забрали и всех таких погнали на "беседу". 6 кабинок с ФСБшниками и лавочки с урной. Вызывают хаотично. 20 человек. До трех часов.

Мне повезло, какой-то спокойный был. Проверка телефона. "А кто это у вас?" Это я знаю, что это номер друга-полковника ВВС. И понимаю, что я дурачок, не удалил его номер!

– "Одногруппник с 90 лет".

- "Общаетесь?"

- "Не особенно. На ДН и на новый год"

Сильно не придумываю ничего, рассказываю простую фигню: "Страшно, у жены ОКР, ей совсем плохо. Хотим поехать как можно дальше от этого ВСЕГО!" Проканало. Хотя срака потная. Но актерская практика, похоже, помогла — отделался быстро.

Жену мариновали полчаса. Я этого очень боялся, я знаю жесткий ее нрав и сидел как на иглах. Ее там уже и в европейские шпионы записали. И кто куда стреляет и чего вы не берете сертификат на жилье в Краснодаре? И что это у вас такой маникюр? Не похоже, что вы страдаете. Однажды она его вынесла.

Когда я увидел ее лицо, сначала подумал, что сейчас расплачется, ближе подошла – понимаю, что она бешеная прямо сейчас! В общем два часа и прошли. И на новый бус в Симферополь. Одного хлопа из нашей компании 3 часа мариновали!!!

Дорога к Симферу. Каждый 6-7 встречный автомобиль — военный грузовик. Дорога к Симферу говно — асфальт латан со времен Украины. Под Яны Капу еще линии обороны строят. Серьезно вкапываются. Норм дорога началась уже под Симфером и была к мосту.

Под Симфом пересели в другой бус. 20 мест, нас 14. Места маловато, но более или менее. До моста доехали в полночь. Все из буса, вещи на ленту, все через рамку.

Очень харило, как видишь Симфер в иллюминации, в отличие от наших городов разбитых…

А дальше была длинная дорога по решетке. По областям вдоль границы. Снова много военных грузовиков. Что заметил — товароперевозка по решетке процветает. Грузовиков курсирует просто тапочка. На 1 легковушку, 3 фуры. Плюс очень активно делают дороги. Переводят, расширяют. И техника не Китай – вольво, jcb, хюндай! Дофига реально делают. На фоне разговоров о смертельных санкциях выглядит так себе. Жрачка, кофе по дороге цены космические. Говнокофе 200 фублей.

Дальше была Беларусь. 2500км уже за плечами. Впечатления удручающие. Хваленые "дороги батьки" — полное говно. Проехали из края в край. Дважды укатывало на колдобинах.

Древесные и хутора — ппц. Серое, косое, страшное. Большие "древесные" с крутыми фермами, настроены коттеджи блатные. Треть тех коттеджей тупо необитаема.

Зато через Беларусь из Европы караванами на рашку ходят автовозы. Дилеры авто с рашки свалили, везут через Беларусь. Очень много. Даже видел один полный "Теслами". Значит русне есть за что покупать эти машины.

Граница Белоруссия-Латвия. До моего рюкзака докопалась собака на границе – чуть ли не до трусов раздели. "Барбовал" немного разлился. Было весело. Второй пес, молодой, украл у меня коробок спичек и спрятал. Сбор паспортов и новые разговоры с ФСБшниками: "А че едите? А вы понимаете, что вас потом могут назад не пустить?" Хорошо давили на мозги.

Латвия. Мы ехали по внутренним паспортам. Других тупо нет. У него было полторачасовая беседа с латвийским СБшником. Сначала он попытался наехать, хули вы целый год не уезжали? Я ему доступно объяснил, как мы 10 месяцев жили с набором вещей, взятых с собой на неделю в феврале.

Очень тщательно выспрашивал все мелочи. Я, конечно, пока ехал — все запоминал. За что пару раз получил уважающий взор от него. "Готовы давать показания в международном уголовном суде против рашки?". Лехко! Даже с фактами о нашей ситуации с фотками. Под конец расставались чуть не обнимаясь.

3000+ километров. Трудно, не буду притворяться. И нравственно и физически. Жена сегодня на улице расплакалась от проезжающего автомобиля с большим нашим флагом во всю сторону".

Как рассказал Дэн, из Новой Каховки они отправились 10 апреля. А 13 полночь были в литовском Карнаусе. Сейчас семейство привыкает к мирной жизни и городу, "не живущему в страхе".

"Нужно привыкнуть к машинам на улицах, к куче людей, которые не говорят шепотом, а живут и радуются", — пишет Дэн. По его словам, в Литве он нечаянно начал считать секунды до прилета, когда увидел блеск машины. Или скрылись с женой под мостом, когда услышали звук самолета. Но пара надеется на лучшее. Дэн впервые за долгое время опубликовал в Twitter собственное лицо – свой портрет.

Напомним, в предвкушении прихода Украины в захваченную Новую Каховку оттуда начали бежать и предатели. Еще в конце прошлого года оттуда начали вывоз коллаборантов и участников оккупационной администрации. Тем временем мир находится в ожидании масштабного контрнаступления Украины, которое может освободить значительное количество территории от оккупантов. Эксперт намекнул на масштаб этой операции.