"Это рискованная игра": у путина могут быть двойники, но есть нюанс

По мнению Марка Фейгина, теория с существованием двойников путина может являться не просто выдумкой

У российского диктатора владимира путина действительно могут быть двойники, которые приезжали вместо него в Украину и засветились в других местах. Сейчас версию с двойниками президента рф обсуждают уже масштабно, и нельзя исключать, что он или его окружение видят для него сценарий побега в другую точку мира, оставив вместо себя в россии двойника. Но такая игра была бы для путина слишком опасной.

Такое мнение высказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Это уместно обсуждать, раз уже об этом многие говорят. А сейчас об этом уже говорят громко. Я смотрю, западные издания уже серьезно взялись за эту тему. Специалисты изучают разрез глаз, ушей, крылья носа и так далее. Это уже подход почти научный. И утверждают, что на разных протокольных съемках путин разный", — сказал он.

По словам Фейгина, подобные факты подталкивают задуматься о том, что, теория с двойниками путина действительно может являться не просто выдумкой. Однако такая игра является довольно рискованной со стороны диктатора.

"Настолько рискованна и настолько непредсказуема такая игра. Я охотно поверю в оперативных двойников — где-то едет на машине один, где-то второй и, если что, действительно ударят по машине с флагом с гранатомета, с РПГ, например, все, не будет одного путина, но настоящий путин спасется. Но, представить вывод ненастоящего путина, двойника путина на экран, показать его публично — это очень рискованно", — считает Фейгин.

Правозащитник также добавил, что если путин действительно решился пойти на такой шаг, то "с российской власть совсем все плохо".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ показали, чем двойники путина отличаются от него самого. Во внешности "президентов" нашли массу отличий.