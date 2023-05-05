Российские агенты и не только: генерал рассказал, что мешает передаче Украине истребителей

Генерал рассказал, чего ожидать Украине от Запада в ближайшее время

На пути к получению Украиной ракет большей дальности и истребителей F-16 от Запада есть много проблем. В частности, в ситуацию вмешиваются российская агентура и ее лоббистские структуры.

Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, процесс получения самолетов связан с рядом факторов.

"Как с внутренними – в странах коллективного Запада, так и с внешними. А также – с активной деятельностью российской агентуры и лоббистских структур, которые, к сожалению, еще присутствуют и в верхних эшелонах власти стран коллективного Запада, и в их структурах сектора безопасности и обороны. И в прошлом году, и в нынешнем массово выдворяются из Европы не только российские кадровые разведчики, действовавшие там под видом дипломатов. Недавно таких выдворили из Германии, из Норвегии и Швеции", — сказал он.

Еще один фактор связан с тем, считает генерал, что в ряде стран Запада в ближайшее время пройдут выборы. По этой причине действующие руководители государств, в том числе и США, должны обращать внимание на настроения своих избирателей.

Богдан напомнил, что на данный момент США остаются лидером в поддержке Украины.

"И военной, и финансово-экономической, и политико-дипломатической, и гуманитарной. Потому нам следует благодарить за всю помощь, которая предоставляется. Кстати, секретарь СНБО Данилов недавно отметил, что помощь значительно усилилась, темпы выросли. И это дает уверенность в том, что мы сможем провести те операции, на которые рассчитывает как украинское общество, так и всё прогрессивное человечество", — сказал он.

Говоря о задержке в передаче вооружения, экс-разведчик отметил, что даже в США есть разные взгляды на то, какими должны быть объемы помощи Украине. Богдан считает, что на фоне предстоящих выборов на этой теме будут играть все, а значит Джо Байдену приходится маневрировать.

"Но следует принимать во внимание и его огромный политический опыт, и его стиль в международной политике, который всегда сопровождался осторожным отношением к тем или иным процессам", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что говорил о сроках поставок военных самолетов от Запада президент Украины Владимир Зеленский.