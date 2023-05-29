Все ракеты сбиты: Залужный рассказал, чем в понедельник россия атаковала Украину

Все российские ракеты были сбиты в воздухе

Украинская ПВО успешно отработала по вражеским целям во время воздушной атаки 29 мая. Все российские ракеты были сбиты в воздухе.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Генерал напомнил, что за последние сутки данная атака была уже второй и рассказал, что во время неё страна-агрессор использовала баллистические и крылатые ракеты наземного базирования из ОТРК "Искандер". Всего, по данным Залужного, россия выпустила по Украине 11 таких ракет, но ПВО Украины сбило их все.

"Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", — рассказал Залужный.

Ранее мы писали о том, что во время ракетной атаки киевляне публиковали работу ПВО. Отличились таким безрассудным поведением даже чиновники, за что нарвались на критику от Офиса президента.

Также напомним, что в последнее время российские массированные атаки стали частым явлением. Так, например, 28 мая враг выпустил по Украине рекордное количество иранских дронов "Шахед". Впрочем, большую часть из них удалась уничтожить средствам ПВО Украины.