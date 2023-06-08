Агенты Буданова: в ГУР объяснили истории с эскортницей и беглым депутатом

В ГУР объяснили скандалы со своими агентами

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали скандалы со своими агентами и объяснили эти ситуации.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов во время интервью "Украинской правде".

Так, например, ситуацию с блогершей-эскортницей Ксюшей Маникен, награждение которой вызвало настоящий скандал среди украинцев, в ГУР прокомментировали следующим образом:

"Я думаю, что обнародование этой информации было ошибкой".

Он объяснил, что действительно украинская разведка привлекает совершенно разных людей к работе на благо Украины. И не обязательно эти люди имеют безупречную репутацию.

"Так и должно быть. Если кто-то думает, что у нас сотрудничество только с кандидатами наук и профессорами с безупречной репутацией – это не так", — заявили в ГУР.

По поводу того, чем именно она занималась, то в ГУР рассказали, что блогерша осуществляла операции "на информационном фронте".

Также в разведке рассказали и о депутате Трубицине, которые воспользовавшись разрешением от ГУР, сбежал из страны. Там заявили, что на момент, когда ему выписывался пропуск у депутата не было никаких запретов, а если бы в ведомстве знали, как все обернется, то не стали бы его привлекать.

"Если бы у пограничной службы была отметка напротив этой фамилии, что есть подозрение, есть ограничения по выезду, ее бы не выпустили даже с письмом. Письмо – это не индульгенция. Если бы кто-то знал, что он не вернется, конечно, ему ничего бы не подписали. Потому что очень большая ответственность на пользующихся документами людях", — сказали в ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР рассказали, почему не сбылось прогнозы Буданова по Крыму.