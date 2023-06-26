"Это банка с червями": в Германии сделали неприятное заявление насчет восстановления Украины

Чиновники рассказали о рисках в случае реализации этого плана

Германия не поддерживает идею передачи замороженных российских активов Украине на ее восстановление, поскольку существуют высокие финансовые и юридические риски.

Об этом пишет Financial Times.

Пока Еврокомиссия рассматривает план, с помощью которого миллиардные доходы от российских замороженных активов можно было бы привлечь на восстановление Украины, Германия выступает против этой инициативы.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники выражают сомнение насчет того, что такой план может получить достаточную поддержку, учитывая слишком высокие юридические риски.

Представитель МИД подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы найти и заморозить российские активы лиц и компаний, которые находятся под санкциями. Однако использование этих активов, по его мнению, приведет к "сложным финансовым и юридическим вопросам".

"Это открывает банку с червями", — сказал один из чиновников, добавив, что если Евросоюз возьмет деньги из российского центрального банка или получит доходы от инвестирования средств, это приведет к прецедентам для других, как претензии Польши насчет возмещения Берлином убытков под время Второй мировой войны.

По словам одного из чиновников, министр юстиции Германии Марко Бушманн детально изучил план ЕС по конфискации активов и пришел к выводу, что эта идея юридически невозможна.

Также высокопоставленный украинский чиновник сказал, что по мнению Киева, ЕС мог бы привлекать 3 млрд евро в год из активов российского центрального банка. В то же время Украина рассматривает и другую, альтернативную схему. По ней комиссия могла бы использовать конфискованные российские активы в качестве залога, под который она могла бы одалживать для инвестирования с возмещением, предназначенным для Киева.

Спикер комиссии Кристиан Виганд заявил, что дальнейшие указания по данному вопросу будут предоставлены на ближайшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

"Еще некоторые вопросы требуют дополнительного уточнения, и, в частности, необходима дальнейшая координация с нашими международными партнерами, а именно со странами G7, с целью внесения конкретного предложения", — подытожил Виганд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Евросоюзе пришли к выводу передать Украине конфискованные российские активы на законных основаниях не выйдет. В связи с этим в ЕС начали рассматривать другой вариант.