"Це банка з хробаками": у Німеччині зробили неприємну заяву щодо відновлення України

Чиновники розповіли про ризики у разі реалізації цього плану

Німеччина не підтримує ідеї передачі заморожених російських активів Україні на її відновлення, оскільки існують високі фінансові та юридичні ризики.

Про це пише Financial Times.

Поки Єврокомісія розглядає план, за допомогою якого мільярдні прибутки від російських заморожених активів можна було б залучити на відновлення України, Німеччина виступає проти цієї ініціативи.

Зазначається, що високопосадовці висловлюють сумнів щодо того, що такий план може отримати достатню підтримку з огляду на надто високі юридичні ризики.

Представник МЗС наголосив, що Німеччина робить все можливе, щоб знайти та заморозити російські активи осіб та компаній, які перебувають під санкціями. Однак використання цих активів, на його думку, призведе до "складних фінансових та юридичних питань".

"Це відкриває банку з хробаками", — сказав один із чиновників, додавши, що якщо Євросоюз візьме гроші з російського центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це призведе до прецедентів для інших, як претензії Польщі щодо відшкодування Берліном збитків під час Другої світової. війни.

За словами одного з чиновників, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн детально вивчив план ЄС щодо конфіскації активів і дійшов висновку, що ця ідея є юридично неможливою.

Також високопосадовець сказав, що на думку Києва, ЄС міг би залучати 3 млрд євро на рік з активів російського центрального банку. Водночас Україна розглядає й іншу, альтернативну схему. Нею комісія могла б використовувати конфісковані російські активи як заставу, під яку вона могла б позичати для інвестування з відшкодуванням, призначеним для Києва.

Спікер комісії Крістіан Віганд заявив, що подальші вказівки щодо цього питання будуть надані на найближчому саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

"Ще деякі питання потребують додаткового уточнення, і, зокрема, потрібна подальша координація з нашими міжнародними партнерами, а саме з країнами G7, з метою внесення конкретної пропозиції", — підсумував Віганд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Євросоюзі дійшли висновку передати Україні конфісковані російські активи на законних підставах не вийде. У зв’язку з цим у ЄС почали розглядати інший варіант.