Почему не взорвали Чонгарский мост: боец ВСУ рассказал, что у него не вышло (видео)

Даже при разрушении переправы наступление противника все равно не удалось бы остановить

В ночь на 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, наши военные планировали подорвать Чонгарский мост, однако этого не случилось.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал украинский военный Иван Сестриватовский, который, с его слов, и должен был выполнить приказ.

Он назвал две причины, по которым подорвать мост не получилось.

"Я пытался совершить подрыв, но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял именно возле мостов, на первой линии. Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая-то ошибка произошла, неправильно что-то подключили.

Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал — взрыва не произошло. Я не сапер, но тут варианта два. Либо была высажена диверсионная группа, либо провода подрыва были повреждены минометным обстрелом. И тогда уже действовал по приказу — надо было отходить на другие позиции", — отметил военный.

Сестриватовский уверен, что даже в случае подрыва мостов на Юге Украины наступление противника все равно не удалось бы остановить.

"Это бы их задержало, но ненадолго – на час-полтора. Они бы просто бросили понтоны. Они готовились к этой войне", — считает боец.

Напомним, что ранним утром 22 июня мост в Чонгаре был атакован с воздуха, он получил серьезные повреждения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на вопрос о разминировании Чонгара ответил известный блогер Александр Карпюк.