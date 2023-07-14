У ГУР есть свои люди в окружении путина: громкое заявление Буданова

Украина сделала выводы, чтобы не проигрывать в информационной войне россиянам

В окружении президента россии владимира путина есть источники, которые работают на украинскую разведку.

Об этом в интервью Reuters рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (к Путину). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — сказал он.

Также глава украинской разведки сказал, что с 2014 года наша страна сделала выводы.

"Информационную войну тогда мы полностью проиграли. А войну, начавшуюся (в 2022 году) — мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву", — добавил он.

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Ранее "Телеграф" писал о том, что Буданов думает о недавнем мятеже ЧВК "Вагнера" на территории россии. По его мнению, данный инцидент серьезно подорвал авторитет руководства российской федерации, в том числе путина, и теперь их как казалось непоколебимая позиция уже никогда не будет прежней.